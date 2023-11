Coberta del llibre infantil “Tortuga vs. Llebre. La revenja”

Títol: Tortuga vs. Llebre. La revenja

Escriptor: David Pintor

Il·lustradora: Helena Garcia

Editorial: Kalandraka

Pàgines: 36

Edat: Primers lectors

Basada en l’antiga i sempre clàssica faula de la llebre i la tortuga, de la qual aquest àlbum ofereix un resum més visual que textual a les primeres pàgines –per si el joveníssim lector no coneix Isop–, el polifacètic artista gallec David Pintor brinda als infants una mena d’apèndix o afegitó final que, en realitat, esdevé el nucli del relat: com que la llebre s’ha empipat per la derrota, vol la revenja. I aquí comença el repte! Perquè ben bé mitja dotzena de vegades més, la guanyadora serà sempre la mateixa. Això sí, fent una mica de trampeta, eh?

És evident que els petits lectors fruiran amb aquesta història, que no oposa tant la competència en velocitat d’ambdues contrincants com la competència picaresca i enginyosa d’una d’elles. L’autor es mostra molt hàbil en el traç caricaturesc i àgil dels diversos animals que retrata. I també en la sorpresa o gag que el lector copsa quan gira els fulls, fulls que inicien i clouen la faula des de les guardes. En resum, un àlbum divertit, entenedor i força engrescador.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol