Torres es reuneix amb representants del sector turístic

El nou ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s’ha reunit aquest dilluns a la tarda amb representants del sector turístic, com són l’hoteleria, els allotjaments turístics i les agències de viatges. Es tracta d’una trobada periòdica que es du a terme quinzenalment per tal de repassar l’actualitat i la situació d’aquest col·lectiu.

Durant la trobada d’avui s’ha fet balanç del pont de Sant Joan, que ha comportat una bona ocupació als allotjaments que ja han reobert. Des del ministeri s’ha destacat que a hores d’ara ja hi ha 87 hotels oberts, el que representa un 51% dels 172 que hi ha al país, i que es preveu que en els propers dies reobrin més establiments. El sector també ha valorat molt positivament els esforços d’Andorra Turisme per atraure visitants de muntanya amb els nous itineraris “Macarulla” i “Moments”, i grans esdeveniments com l’Andorra Mountain Music, l’arribada del Tour o l’Andorra Multisport Festival.

El ministre Torres també ha explicat que l’Executiu “continua ultimant els detalls perquè des de la Unió Europea s’acceptin els certificats digitals COVID emesos per Andorra”. Així, ha exposat, el reconeixement del certificat de vacunació per França i Espanya ha estat un primer pas. En aquest sentit, les agències de viatges esperen que aquest certificat digital andorrà permeti consolidar la represa dels viatges a l’estranger.

Per altra part, també s’ha exposat al sector el contingut del nou Decret sobre l’accés de turistes al país, que inclou que els que pernoctin 3 o més dies al Principat han de disposar o bé un certificat de vacunació on hi consti que s’ha rebut la pauta completa fa més de dues setmanes; o bé un certificat de recuperació conforme s’ha passat la malaltia en els darrers 6 mesos, o bé una prova TMA/PCR efectuada les 72 hores o d’antígens en les darreres 48 hores. Cal recordar que en queden exempts els ciutadans de França, Espanya i Portugal. També els que estiguin considerats països verds en el llistat setmanal del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties o els països que duguin a terme una ràtio de més de 5.000 proves setmanals per cada 100.000 habitants amb una taxa de positivitat inferior al 5%.

Finalment, els representants dels allotjaments han exposat al titular de Turisme la seva preocupació a l’hora de poder contractar personal per aquest estiu. El ministre els ha assegurat que des de l’Executiu s’és conscient de la problemàtica i que en una propera reunió per analitzar la situació, entre els Ministeris responsables de Turisme i d’Economia i Empresa, s’intentarà donar una resposta a la inquietud del sector.