Torres es reuneix amb Palacin per potenciar el turisme a la zona dels Pirineus

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s’ha reunit aquest divendres a Tolosa amb John Palacin, conseller regional d’Occitània i president de l’Agence des Pyrénées. Aquesta agència és un organisme de nova creació conformat pels diferents departaments i regions francesos dels Pirineus i que té, entre altres objectius, la promoció turística de la zona.

Així, la reunió entre Torres i Palacin s’ha fet en el marc de col·laborar per trobar sinergies a l’hora de potenciar la zona dels Pirineus com a destinació turística. En aquest sentit, s’ha parlat de potenciar esdeveniments o desenvolupar productes turístics de manera conjunta en àmbits com el ciclisme, el senderisme o la gastronomia.

D’aquesta manera, la voluntat és fomentar la implicació de tots els actors per treballar en la transició del turisme de muntanya, tenint en compte aspectes com ara la protecció i preservació del medi ambient, els recursos naturals i l’adaptació al canvi climàtic, entre altres. I més tenint en compte que els possibles acords que en sorgeixin podrien beneficiar-se del fons del projecte POCTEFA (programa europeu de cooperació entre Andorra, França i Espanya creat per potenciar el desenvolupament sostenible al territori fronterer).

Finalment, Torres i Palacin han acordat realitzar diferents reunions temàtiques per tractar col·laboracions específiques; una d’elles se centrarà en impulsar l’accés als Pirineus mitjançant el tren de nit que uneix L’Hospitalet-près-l’Andorre amb París.

Durant la trobada també s’ha confirmat la participació del director general de l’Agence des Pyrénées, Domitien Detrie, al Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que se celebrarà al març al Principat.