Torres defensa l’ajornament de l’última fase del vial de Sant Julià pel projecte de carrils reversibles

Jordi Torres no ha amagat mai que considera el vial de Sant Julià una infraestructura estratègica. Entén el neguit del comú però també defensa la decisió presa per l’executiu que ha decidit contenir la despesa per la crisi i apostar per altres infraestructures.

El ministre d’Ordenament Territorial també creu que les obres que s’han fet en aquesta via, amb la fase 1 acabada ara fa uns mesos, ajudaran a millorar la situació del trànsit a la parròquia laurediana afegint el projecte de carrils reversibles. “S’ha vist que amb la primera fase ja feta, dona molt bon servei. En un futur s’habilitaran dos carrils de pujada i dos de baixada amb uns pòrtics perquè puguin ser reversibles. S’hi està treballant”, avança.

Ha parlat també del multifuncional defensant que es tracta d’una inversió que aportarà valor afegit com també ho serà la nova seu d’Andorra Telecom que ocuparà l’espai deixat buit per l’antiga caserna de bombers d’Andorra la Vella. No ha volgut avançar, però, el calendari d’una obra que no ha deixat de generar polèmica. El que sembla clar és que estarà prevista en el pressupost del 2021.