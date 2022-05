Torres defensa a l’ONU que la participació de tota la societat és “indispensable” per implementar els ODS

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha participat aquest dimecres a Nova York al debat temàtic d’alt nivell ‘Posar el turisme sostenible i resilient al cor d’una recuperació inclusiva’, impulsat per les Nacions Unides, en col·laboració amb l’Organització Mundial del Turisme (OMT), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD).

L’esdeveniment té l’objectiu d’oferir als Estats membres de l’ONU i altres parts interessades un lloc per debatre estratègies, compartir bones pràctiques i experiències. La inauguració de l’acte ha anat a càrrec del president de l’Assemblea General de les Nacions Unides, Abdulla Shahid, de la vicesecretària general i presidenta del grup de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible, Amina J. Mohammed, i del secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Així, el debat s’ha distribuït en tres taules rodones temàtiques d’alt nivell enfocades a buscar solucions per millorar la situació de les persones, del planeta i la prosperitat. El ministre torres ha pres part de la segona d’elles, anomenada ‘Per al planeta: accelerar la transformació del turisme sensible al clima’.

En la seva intervenció, Torres ha exposat les diferents accions, avenços i iniciatives que s’han impulsat des d’Andorra per desplegar l’Agenda 2030 d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i ha ressaltat “la participació de tots els actors públics i privats de la societat com a fet indispensable per a una implementació eficaç i inclusiva d’aquesta Agenda”.

Torres també s’ha referit als esforços del sector turístic per prioritzar la desestacionalització i augmentar la qualitat del serveis oferts per posicionar-se com a destinació turística de muntanya de qualitat durant tot l’any. Així, ha destacat que després de la pandèmia, el país ha centrat els seus esforços en promocionar-se turísticament cap a un mercat de proximitat, basat en la muntanya, la cultura, la qualitat, els serveis, els esports, la seguretat i la salut. També ha refermat el compromís del ministeri i del Govern per posar en valor la gastronomia local i les rutes saludables, amb itineraris nous itineraris de natura com Macarulla, Instants, Camí Ral, Camí dels Drets Humans, etc.

Durant la seva intervenció, s’ha referit a altres projectes legislatius impulsats els darrers anys, com la llei de transició energètica i canvi climàtic. També, a més, del projecte de Llei d’economia circular, que serà essencial i prioritària per la reconversió del sector. Així mateix, ha explicat la gestió de la pandèmia i la situació actual de la recuperació del sector turístic, fent menció de la futura aplicació de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, una taxa finalista que entrarà en vigor properament, i que esdevindrà indispensable per millorar la promoció i implementació de noves accions amb l’objectiu d’impulsar un turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat.

Torres ha compartit taula amb els ministre de Turisme d’Aràbia Saudita –Ahmed bin Aquil Al Khateeb–, Paraguay –Sofia Montiel–, Itàlia –Massimo Garavaglia–, Maldives –Abdulla Mausoom– i Equador –Niels Olsen–.