Tornen les visites guiades de FEDA al camí hidroelèctric d’Engolasters

Punt de partida de les visites guiades de FEDA (FEDA)

FEDA reprèn les sortides guiades al camí hidroelèctric d’Engolasters a partir d’aquest dissabte, a les 11 hores, i fins al setembre. La visita, d’aproximadament una hora i mitja i apta per a totes les edats, transcorre en un entorn natural privilegiat i a una altura de 1.600 metres.

Al llarg de l’itinerari, les persones tindran l’oportunitat de recórrer la història i esbrinar com es va construir la principal infraestructura hidràulica del país i l’impacte que va tenir l’arribada de l’electricitat en la societat andorrana dels anys 1930. A més, podran entendre com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica a escala nacional.

El recorregut comença a la casa on vivien els guardes d’Engolasters, a prop del funicular que connectava la casa amb la central hidroelèctrica d’Encamp. Posteriorment, les persones participants podran accedir a espais que normalment estan tancats al públic, com la sala de màquines del funicular o la galeria tècnica de la presa. Finalment, el grup donarà una volta pel llac mentre l’equip de guies expliquen la funció dels canals que envolten l’estany i la seva importància en la generació d’energia hidroelèctrica.

Les visites guiades es duran a terme tots els dissabtes de maig, juny i setembre a les 11 del matí, i de dimarts a diumenge durant els mesos de juliol i agost, a les 10, 12, 15 i 17 hores. Les explicacions s’ofereixen en català, castellà, francès i anglès i l’aforament està limitat, per això es recomana fer reserva prèvia per correu electrònic a fedacultura@feda.ad o per telèfon al 739 111.