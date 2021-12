Tornen els Sabors de Nadal a la Seu d’Urgell per gaudir d’unes festes ben gormandes

La Seu d’Urgell presenta Sabors de Nadal, la proposta gormanda per assaborir el Món Màgic de les Muntanyes, i que es poden trobar en diferents comerços de la Seu d’Urgell. Un total de 10 establiments comercials de la ciutat ofereix els seus productes elaborats especialment per l’ocasió. Així ho han explicat els propis participants, acompanyats per la regidora de Comerç de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs. Concretament els comerços que ofereixen les seves gormanderies per aquestes dates són: Forn Serafí, El Mos, Cal Duat, Fleca Sansa, Forn Ventura, Forn Sant Joan, Forn Blasi, Pastisseria Cadí, L’Infús i l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, amb productes dolços i salats, i infusions.

Tots aquests Sabors de Nadal ja es poden adquirir a cadascun d’aquests establiments urgellencs i es podran trobar durant totes els festes nadalenques. Com sempre, els comerços que participen en aquesta campanya nadalenca es troben identificats a la porta amb un minairó d’alumini de mida real, així com un cartell identificatiu dels Sabors de Nadal.

Per la seva part, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell participa en aquesta campanya gormanda amb la col·lecció de sucrets decorats amb un minairó. N’hi ha sis de diferents. A més, restaurants de la Seu i comarca també posaran estovalles de paper als comensals infantils amb dibuixos de minairons perquè puguin pintar-los. A més, també oferiran el Ginfer, una beguda amb un punt de bosc amb ànima de senglar, sense alcohol.

A més, l’associació Menja’t l’Alt Urgell ha organitzat pel dilluns 6 de desembre un taller per a infants d’elaboració d’un estel i pel dissabte 18 de desembre oferiran la poció dels minairons, un brou elaborat especialment per aquestes festes.

Activitats nadalenques de la UBSU

Per aquest pròxim dissabte 4 de desembre, tot coincidint amb l’encesa de llums de Nadal, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ha organitzat un Shopping Night que tindrà lloc al carrer Major, des de la cinc de la tarda fins a les deu de la nit.

Pel pròxim dilluns 6 de desembre, dia festiu, la UBSU organitza el Mercat de la Fada del Quer, obert deu del matí a vuit del vespre, que tindrà lloc al passeig Joan Brudieu. En aquest mercat s’hi podrà trobar 20 parades d’artesania, moda, joguines, flors, manualitats, obsequis d’empresa, ofertes d’energia, estris de cuina, roba infantil, bijuteria, teràpies naturals, productes de talassoteràpia, venda de pernils, embotits i caves, entre d’altres. També hi haurà un punt de degustació de gambes i musclos.

En aquest mercat també tindran lloc uns tallers de manualitats on nens i nenes podran fer els seus fanalets de la Fada del Quer per lluir-los el dia de la Cavalcada de Reis. Aquests tallers es realitzaran d’onze del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a vuit del vespre.

La UBSU proposa novament la iniciativa Comprar a la Seu té premi, que de l’1 de desembre fins al 5 de gener, tots els tiquets de compra dels establiments associats entraran en un sorteig de premis en vals de compra per valor de 100€ cadascun, que es podran bescanviar en qualsevol comerç associat.

Una altra activitat comercial per aquest festes que organitza la UBSU és el Concurs d’Aparadors i Façanes de la Fada del Quer on hi poden participar tots els establiments comercials associats. Els aparadors han d’estar decorats a partir del pròxim 4 de desembre i fins el 6 de gener. En aquets interval de temps, un jurat qualificat format per membres de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Turisme Seu, UBSU, un especialista en aparadorisme i el dissenyador de moda José Fuentes decidiran els tres aparadors guanyadors que seran premiats amb vals de compra i la quota de la UBSU gratis per l’any vinent.

Ruta dels tions i Carrossa de la Fada del Quer per la Cavalcada de Reis

Una altra iniciativa de la UBSU per aquest Nadal és la ja tradicional Ruta dels tions que està formada per 8 tions vestits i decorats per l’ocasió ubicats en diferents punts de la Seu d’Urgell, prop de comerços associats.

Aquests tions es poden trobar a: passeig Joan Brudieu (davant sant Hospital); plaça Patalín; plaça Sant Roc; passatge de la Missió; plaça de les Monges; plaça del Camp del Codina; carrer Regència d’Urgell; carrer Capdevila; cantonada carrer Lluís de Sabater; carrer Mare Janer, 39; plaça Fra Andreu Capella; carrer Sant Maria, carrer Canonges 84, i carrer Canonges 9.

Com a darrera activitat per aquestes festes, la UBSU torna a participar per tercer any consecutiu a la Cavalcada de Reis de la Seu d’Urgell amb la carrossa de la Fada del Quer. Val a dir que la història dels comerciants de la Seu i la Fada del Quer enguany s’ha convertit en un conte interactiu que es podrà trobar al web d’aquesta associació comercial. La idea és que per al pròxim Sant Jordi s’editi en format llibre.