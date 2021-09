Tornen els dissabtes d’Art, d’Aigua i de Secrets d’Escaldes-Engordany

Tornen els dissabtes d’Art, d’Aigua i de Secrets! Es tracta de propostes adreçades a infants de 6 a 11 anys que organitza el comú d’Escaldes-Engordany durant els mesos de setembre al maig! Una manera divertida d’introduir als més petits en la cultura a través d’activitats lúdiques.

Per a aquest curs s’han preparat un grapat d’activitats molt creatives per gaudir en família. Reserva de places al telèfon: 802 255 o enviant un correu a centreart@e-e.ad. Totes les activitats tenen un cost de 3 € per persona.