Tornen a la Seu els Il·luminati amb l’espectacle musical ‘Quasi Òpera’

Cartell de l’espectacle “Quasi Òpera” dels Il·luminati que es farà a la Seu (Aj. La seu)

Aquest pròxim dijous, dia 2 de març, arriba a la Seu d’Urgell l’espectacle musical ‘Quasi Òpera’ de la companyia Il·luminati. Es representarà al Teatre Cinema Guiu de la capital alturgellenca, a les nou del vespre.

Els membres que conformen Il·luminati (Ezequiel Casamada i Miquel Cobos, com a cantants, i Daniel Garcia i Gregori Ferrer, com a pianistes), ja van portar a la Seu d’Urgell l’any 2020 el seu primer i exitós espectacle ‘Tenors’. Amb aquest segon, segueixen amb la mateixa filosofia de barrejar òpera i humor.





Sinopsi de ‘Quasi Òpera’

Tres cantants d’òpera estan a punt de començar un concert i no tenen vestuari, ni decorat, ni el més important, pianista acompanyant. A més, un d’ells no està en les millors condicions vocals. Què faran per a “salvar” el concert?

‘Quasi Òpera’ neix amb la voluntat de fer passar una bona estona i també fer reflexionar sobre els límits i les convencions de l’art en general i del cant en particular. A l’espectacle hi ha moltes peces del repertori operístic i no tan operístic; àries, cançó napolitana, catalana, espanyola, musical, entre altres gèneres musicals.

Aquest segon espectacle dels Il·luminati no pretén res més que fer passar una molt bona estona. I és el que aconsegueix. ‘Quasi Òpera és un muntatge per a passar-ho molt bé, per a gaudir de la música i per riure una bona estona. Un muntatge que fa ballar al públic damunt la cadira, el qual en surt molt content del teatre.





Venda d’entrades

Les entrades per accedir a aquest espectacle es poden adquirir de manera online a https://codetickets.com i de manera presencial a Turisme Seu (c/ Major, 8) i a taquilla 45 minuts abans del seu inici. El preu de les entrades és de 12€ anticipada, i de 15€ a taquilla.