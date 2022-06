Tornant de Lourdes

Els dies 30, 31 de maig i 1 de juny, en el seu 42è. pelegrinatge, la Diòcesi d´Urgell s’ha deixat visitar per Maria Immaculada a Lourdes, després de dos anys de pandèmia. 350 pelegrins provinents de tots els indrets de la Diòcesi, amb l’acompanyament de la nova Presidenta M. Dolors Trilla, la Junta i els Consiliaris hem viscut 3 dies per viure el perdó i l’acollida, la missa a la Gruta, en la festa de la Visitació, la foto de família de tots junts i el Viacrucis per la muntanya. A la tarda la processó amb el Santíssim Sagrament, i al vespre el Rosari amb la processó de les torxes, presidida pels d’Urgell. I l’endemà, la joiosa Missa internacional a la Basílica de St. Pius Xè., amb moltíssims pelegrins vinguts d’arreu del món. Experiència de catolicitat, de comunió i de servei als malalts i ancians; de pregària, cercant la pròpia conversió i el testimoniatge ferm i generós de la fe, que Maria beneeix i empeny. Ella ens va al davant, obre camí i nosaltres -petits fills- seguim rere seu amb confiança.

Aquest any 2022 a Lourdes se celebren els 160 anys del reconeixement oficial de les aparicions de la Immaculada a la jove Bernadeta Soubirous a la gruta. Fou el 18 de gener de 1862 quan l’aleshores Bisbe de Tarbes, Mons. Bertrand-Sévère Mascarou-Laurence (1790-1870) publicava, en nom de l’Església Catòlica, una carta pastoral donant un judici positiu respecte a l’aparició a la gruta de Lourdes. Deia: “Ens va inspirar la comissió, formada per sacerdots savis, pietosos, cultes, experts, que qüestionaven l’infant, estudiaven els fets, ho examinaven tot, ho sospesaven tot. També vam invocar l’autoritat de la ciència i vam quedar convençuts que l’aparició és sobrenatural i divina i que, en conseqüència, el que Bernadeta va veure va ser la Verge Santíssima. La nostra convicció es va formar a partir del testimoni de Bernadeta, però sobretot a partir dels fets ocorreguts i només es poden explicar per la intervenció divina”. Feia només 4 anys d’aquell 11 de febrer de 1858, data de la primera aparició vora el riu Gave, als afores de la vila de Lourdes.

El lema pastoral del Santuari de Lourdes d’aquest any 2022 és: “Aneu a dir als sacerdots”, fragment de les paraules que Maria digué a Bernadeta: “Aneu a dir als sacerdots, que edifiquin una capella, i que hi vinguin en processó”. Durant 3 anys hi reflexionarem. Suggereix que cal estimar els sacerdots, ajudar-los en el seu ministeri, col·laborar sinodalment amb ells i donar-los suport en moments de crítiques o de dificultats. Necessitem els sacerdots que ens donen la gràcia dels sagraments, que preguen per tots i ens acompanyen i ajuden en el camí.

En retornar ens adonem que hem estat pelegrins que visiten el Santuari per omplir el cor de vida interior i de vida apostòlica ,i per sentir la urgència d’anar-ho a anunciar i de regalar aquesta gràcia a tothom. De cap manera vam ser turistes o comerciants que cerquen altres fins, ni vam ser superficials en el viatge. Cada un de nosaltres som un pelegrí en recerca, seguint l’estela traçada per la Verge Maria. Com suggeria recentment el Cardenal Gianfranco Ravasi: “Qui peregrina viatja amb el cor: trenca amb el passat que vol abandonar, busca el misteri i la transcendència, i aspira a una transformació radical de la seva existència. Estem contents d’haver pogut reconquerir el goig del pelegrinatge de fe a Lourdes, com a Diòcesi en camí, en temps de Sínode.