Torna Sant Jordi per a la gent gran d’Andorra la Vella amb roses, llibres, ball i molta diversió

La gent gran d’Andorra la Vella ha pogut gaudir aquest dimecres d’una gran festa per celebrar Sant Jordi. Els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, i la consellera de Social, Meritxell Pujol, han repartit roses i llibres als assistents, que han pogut gaudir d’un berenar. En total, unes dues-centes persones han compartit una bona estona amenitzada amb un ball de tarda.

La cònsol major s’ha mostrat molt satisfeta per poder tornar a organitzar una gran festa per a la gent gran, la primera sense l’obligació de dur mascareta. Conxita Marsol ha posat en relleu que tenien moltes ganes de retrobar-se i gaudir de la festa, després de dos anys difícils en què la gent gran ha estat un dels col·lectius més perjudicats per la pandèmia.