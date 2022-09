Torna Liter’Art a Escaldes-Engordany

Aquest proper dimecres, dia 14 de setembre, a partir de les 19:30 hores, s’enceta una nova edició de Liter’Art, a Escaldes-Engordany. Aquest, és un club de lectura pels que vulguin atansar-se al món de la literatura a través de l’art o a l’art a través de la literatura. L’activitat és gratuïta, amb places limitades i es fa a la Biblioteca d’Escaldes.

Per a aquesta ocasió, la proposta és “Fortuny” de Pere Gimferrer. Així, com l’obra gira a l’entorn del dissenyador de moda Marià Fortuny i tot l’ambient cultural que l’envoltava, a les 19 hores es visitarà l’exposició La moda dels Anys 50- Imaginant el futur al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, per a endinsar-se en el món de la novel·la. Les moderadores de l’activitat seran Laura Casanovas i Cristina Rico. Reserves: tel. 802256 o a biblioteca@e-e.ad