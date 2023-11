Torna l’espectacle itinerant ‘Fiers à Cheval’ a l’eix comercial d’Andorra la Vella

L’espectacle itinerant Fiers à Cheval en una edició anterior (Comú d’Andorra la Vella)

El Poblet de Nadal, a Andorra la Vella, continua aquest cap de setmana amb activitats per a tota la família. L’eix comercial serà aquest cap de setmana un dels punts clau per a les animacions amb la tornada del característic espectacle itinerant Fiers à Cheval. El muntatge, que és un dels habituals del Poblet dels últims anys per la seva bona acceptació, s’iniciarà a les 18.30 hores i recorrerà l’avinguda Meritxell fins a l’arribada a la plaça Príncep Benlloch.

El cap de setmana també comptarà amb les dues grans novetats d’aquesta vuitena edició del Poblet de Nadal. D’una banda, la nova melodia de les Fonts de la Rotonda, Colors de muntanya, es representarà divendres i dissabte a les 20.30 hores. Així mateix, al centre de l’eix comercial es podran veure les coreografies nadalenques de Simfonia de llums: la cortina de llum i so amb animacions que es projectaran a les 18, 19, 20 i 21 hores.

La resta d’activitats que formen part del Poblet de Nadal continuen en marxa, com el Mercat de Nadal, la pista de patinatge, l’Oficina de correus màgica i el Neret after Shopping a la plaça del Poble.

En aquest darrer espai continuen les actuacions en directe amb concerts de formacions i DJ del país. La programació per al cap de setmana és la següent:

01/12: 18 h. Messin’ with the keys + DJ Frank Morais

02/12: 18 h. Manel Soriano + Oscar Vega

03/12: 18 h. Green Note Trio + Cami Álvarez

Per als més petits, també hi ha dissabte i diumenge diferents activitats al Talleret dels menairons, a la glorieta de la plaça del Poble, adreçades a infants d’entre 4 i 7 anys (la programació completa es pot consultar aquí: https://www.andorralavella.ad/nadal/?q=talleret-dels-menairons).

Alhora, continua en marxa el Parc de Nadal, a l’espai de l’antiga caserna de Bombers; el Joc dels menairons, per a descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics i rebre un regal a canvi; la pista de patinatge a la plaça del Poble i la realitat virtual Entre núvols.

El programa d’activitats complet es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal.