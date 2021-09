Torna la Vila Medieval de Sant Julià del 24 al 26 de setembre

Després d’un any d’aturada a causa de la situació sanitària, el proper cap de setmana Sant Julià de Lòria tornarà a acollir la Vila Medieval.

La Vila Medieval arriba a la majoria d’edat amb una proposta que busca l’equilibri entre el format tradicional d’anys anteriors i la situació actual marcada per la pandèmia. Per aquest motiu, s’ha prescindit de les activitats itinerants i, en contrapartida, s’han incrementat els espectacles i concerts estàtics.

A nivell conceptual, la Vila evoluciona des de la part més medieval que anirà de la Plaça Major fins a la plaça Sant Antoni-Calonge, a una part més actual amb el mercat mensual. Es tracta d’una novetat d’aquest any que s’iniciarà per la Vila Medieval però que tindrà continuïtat cada darrer dissabte de mes al barri de Rocacorba.

Es donarà el tret de sortida als mercats mensuals dissabte 25 amb un mercat que comptarà amb una seixantena de parades de productes diversos: alimentació, calçat, roba, productes artesanals… Tal com ha destacat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, amb aquesta iniciativa, “el Comú té un doble objectiu: donar vida al poble dinamitzant la part alta i alhora ajudar al sector comercial fortament afectat per la crisi sanitària”.

Com és tradicional, durant la Vila Medieval s’han programat activitats per a tota la família: concerts, espectacles o tallers i el mercat medieval amb 45 parades d’artesania, alimentació i cosmètica natural, entre d’altres.

A la plaça Major s’ubicaran els tallers d’oficis com els de forner, escloper o d’encunyar monedes.

La plaça de la Germandat acollirà les activitats per als més petits com el carrusel mitològic o els tallers de l’Escola d’Art. També serà l’escenari d’actuacions com La Llegenda de la Dama Blanca d’Auvinyà que anirà a càrrec de les entitats culturals de la parròquia. Es tracta d’un projecte conjunt de l’Esbart Laurèdia, la Coral Rocafort, la Colla Gegantera i la Cia És Grata elaborat per a l’ocasió.

A l’aparcament Reig Patrimonia Naturland oferirà el tir amb arc i al Centre cultural i de congressos lauredià també es faran diferents representacions com el concert familiar de la Fundació ONCA, El fabulós viatge de l’Ester i el Domisol.

Es posaran tots els mitjans necessaris per complir amb les mesures sanitàries per fer front a la COVID.