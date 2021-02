Torna la Temporada d’Òpera d’Andorra

La 6a Temporada d’Òpera d’Andorra, que impulsa l’Associació Andorra Lírica amb la col·laboració del Comú arriba a Sant Julià de Lòria, torna amb la representació de Cançó d’amor i de guerra. Serà els propers 27 i 28 de febrer a les 20.30h i 18h respectivament.

En la presentació, la cònsol menor, Mireia Codina, ha destacat que “la Temporada d’Òpera està plenament consolidada a Sant Julià de Lòria i que hem esdevingut la parròquia de referència en l’àmbit de la lírica”.

Tal com ha assenyalat la soprano Jonaina Salvador, que encarnarà el paper principal, es tracta d’una coproducció amb la Cobla dels Sons Essencials, que n’ha fet els arranjaments en clau de rumba i on també hi tenen cabuda la salsa i el reggae. Segons Salvador, “hi trobarem una mescla de veus líriques i modernes. És una història d’amor que transcorre durant la revolució francesa”.

Cal destacar també la implicació d’una de l’Esbart Laurèdia, habitual col·laborador de l’Associació Andorra Lírica.

El darrer espectacle d’aquesta 6a Temporada també es representarà a l’auditori Claror els dies 8 i 9 de maig. Serà una sarsuela iberoamericana, Cecilia Valdés. Es tracta d’una col·laboració amb el Teatro Nacional de Cuba.