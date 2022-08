Torna la ruta historicoliterària pels carrers d’Organyà

L’activista cultural Montse Riu, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Organyà i Edicions Salòria, torna a organitzar el divendres, 19 d’agost i el diumenge, 21 d’agost, a dos quarts de vuit del vespre, dues sessions de la ruta historicoliterària pels carrers de la vila de les Homilies. A través de píndoles d’història i de la lectura de fragments del llibre “Homilies literàries 2005-2020” (Edicions Salòria), el recorregut descobrirà el nucli antic d’Organyà als visitants d’una manera original.

L’esdeveniment, que va tenir molt bona acollida per Setmana Santa, també vol servir per a promoure la Fira del Llibre del Pirineu a través d’un dels seus elements més emblemàtics: les homilies literàries creades per escriptors en llengua catalana. Els inscrits a la ruta gaudiran dels textos de Pep Albanell, Maria Barbal, Albert Villaró, Imma Monsó, Biel Mesquida, Empar Moliner, Màrius Serra, Najat El Hachmi, Antoni Marí, Care Santos, Pep Coll, Teresa Colom, Vicenç Llorca, Llucia Ramis, Raül Garrigasait i Irene Solà.

La ruta tindrà un cost de 3 euros per persona (a partir de 14 anys) i l’aforament serà limitat. Les inscripcions es poden fer presencialment a la mateixa Oficina de Turisme o bé per correu electrònic a firahomilies@organya.cat. El punt de trobada per a començar l’activitat serà l’Oficina de Turisme d’Organyà-Espai Homilies.