Torna la Fira Art and Roc, que se celebrarà novament al carrer dels Canonges de la Seu

L’Associació sociocultural L’Alternativa del Pirineu organitzarà el 30 de juliol la tercera edició de la Fira Art and Roc, que tindrà lloc al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell. L’esdeveniment es recupera després de la pandèmia amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom obres d’art de quilòmetre zero i reivindicar alhora la necessitat de revaloritzar el casc antic.

La jornada començarà les 10 del matí i finalitzarà a les 8 del vespre. A més de les parades d’art, el programa inclourà una activitat infantil de màgia, una lectura de poemes a la llibreria crítica El Refugi i un concert de Josep ‘Pepón’ Vilarrubla. El cartell de la proposta comptarà amb una imatge de l’artista urgellenca Anna Carmona Perera.

La Fira Art and Roc també servirà per a celebrar la festa del Periòdic l’Alternativa, que va néixer de la necessitat d’oferir “un altre tipus d’informació” i donar suport a l’entitat del mateix nom, a través de la qual s’organitzen activitats socials i culturals al llarg de l’any.

En aquest sentit, el col·lectiu destaca que “l’estiu del 2018 es va coincidir en la idea que el republicanisme no és només un debat, una opinió o una manera d’organitzar el país, sinó que ha de poder demostrar i mostrar allò que les persones fan i la seva excel·lència”.

Dignificar el carrer dels Canonges

L’Alternativa vol aprofitar l’exposició per a “potenciar, reivindicar i dignificar el carrer dels Canonges, una via molt malmesa”. El grup lamenta “les condicions en què està un dels eixos històrics de la ciutat”, malgrat que diverses iniciatives artístiques i culturals han “esclatat” en aquest indret, “majoritàriament protagonitzades per gent jove”. En aquest sentit, l’entitat qüestiona el suport del consistori a aquestes accions i l’acusa de “deixadesa”.

Les darreres setmanes s’ha iniciat una campanya al carrer del centre històric en què es poden llegir cartells amb el text “Canonges dignitat. L’Alternativa”.