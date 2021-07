Torna la Cursa Transfronterera després d’un any d’obligada interrupció per la pandèmia

La vuitena edició de la Cursa Transfronterera. Camí de Retrobament que s’havia d’haver celebrat el 2020 es farà enguany després que la pandèmia obligués a la seva suspensió. Avui 6 de juliol comencen les inscripcions i coincidint amb aquest fet s’ha aprofitat per fer la presentació oficial de la cursa que ha tingut lloc al Centre Esportiu del Comú de Sant Julià de Lòria. La Transforntera’21 es disputarà el proper 18 de setembre amb dos recorreguts i en format nocturn per segona vegada.

“Avui és una mostra que les sinergies entre la Seu i Sant Julià són prou fortes i espero que en el futur vinguin noves iniciatives”, ha manifestat el cònsol major de la parròquia de Sant Julià Josep Majoral. De la seva banda, l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Jordi Fàbrega ha comentat que “hi ha molta gent molt animada per poder tornar a fer aquesta cursa després d’un any complicat”.

Aquest any la sortida es farà des de Sant Julià de Lòria i com a novetat cal destacar que l’inici del recorregut curt -de 21 quilòmetres- es farà des de la cota 2.000 de Naturland, el principal patrocinador de la prova. Abans la sortida es feia des de Bescaran, “amb aquest canvi hem volgut donar-li aquesta vessant transfronterera”, ha explicat el sotsdirector del Centre Esportiu Òscar Balcells.

El regidor d’Esports del consistori urgellenc Carles Guàrdia s’ha referit al factor de la sostenibilitat assenyalant que les cintes que delimiten el recorregut són reutilitzables, que els participants s’han de portar el seu propi got o bidó i que el servei de bus que l’organització posa a disposició dels atletes evita que hagin de fer ús del vehicle particular. “El recorregut passa per camins històrics espectaculars i la millor manera de conservar-los és utilitzar-los”, ha remarcat Guàrdia.

Pel que fa a la participació, Balcells ha manifestat que si es mantenen les xifres d’entre 100 i 120 participants quan s’ha celebrat en format nocturn “ja estarem satisfets, tot i que veiem que la gent té ganes i qualsevol cosa que superi això estarem molt agraïts”. Es pot participar de forma individual o per parelles i tota la informació es pot consultar a la pàgina www.transfronterera.com