Torna el Retaule de Sant Ermengol al claustre de la Catedral de la Seu d’Urgell

El Retaule de Sant Ermengol torna després de tres anys sense poder-se posar en escena. La 47a edició de la representació sobre la vida del bisbe Ermengol es pot veure des d’aquest divendres, 29 de juliol, i fins dissabte 6 d’agost, cada nit (22.00 h), al claustre de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

Per a l’edició d’enguany es compta amb prop de 90 persones entre actors i actrius i personal tècnic, veïns i veïnes de la Seu d’Urgell. N’hi ha que repeteixen i d’altres que hi participaran per primera vegada. Els organitzadors preveuen “una edició molt interessant i molt esperada”.

La presidenta del Patronat del Retaule, Núria Balletbò, remarca que “després de dos anys de pandèmia en què no s’ha pogut representar l’obra”, es retroben “amb moltes ganes i molta il·lusió”. Balletbò ha agraït a tota la gent implicada l’esforç i dedicació “desinteressada” i ha remarcat el fet que es tracta d’una experiència “molt gratificant”.

De la seva banda, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, lloa el Retaule perquè “és tan propi de la Seu i tan nostre que ja és una part important de la nostra història”, i en destaca el fet que es representa “en un marc incomparable com el claustre de la Catedral de Santa Maria”.

El batlle urgellenc ha expressat que l’Ajuntament està molt content que l’espectacle es torni a representant i reprengui, així, la tradició anual “perquè és un esdeveniment cultural i de promoció econòmica molt rellevant per al municipi”. Per això, ha fet un agraïment públic al Patronat i a totes les persones que fan possible la representació cada estiu.

Alta participació

El director artístic del Retaule, Xavier Piguillem, ha lamentat els tres anys d’aturada del Retaule, però ha assegurat que “hi ha moltes ganes de recuperar-lo per part dels actors i de la gent de la Seu”.

L’escenògraf i actor de Puigcerdà també ha explicat que l’espectacle es reprendrà en el mateix punt del 2019, perquè entenen que “no era el moment de fer experiments aquest any”, i continuaran amb la darrera novetat escènica, ‘Les Velles d’Aiguatèbia’, “unes narradores que obren l’espectacle i que van introduint els diferents episodis de la vida de Sant Ermengol”, ha assenyalat.

Aquesta nova incorporació que es va dur a terme en l’edició de 2019, és l’adaptació de l’escena que Esteve Albert va ambientar l’any 1957 al poble d’Aiguatèbia (Conflent), on se suposa que hauria nascut Ermengol cap a l’any 979. De cara als anys vinents, però, ja preparen la incorporació de dues noves escenes escrites.

Crida per a veure l’espectacle

Respecte a l’aturada de dos anys de la posada en escena d’aquest espectacle medieval de so i llum dedicat a la figura del Bisbe Ermengol provocada per la pandèmia, un dels participants més veterans, Francesc Xavier Galindo, ha recordat que al llarg de les 46 edicions que s’ha representat el Retaule, aquest ha patit només dues interrupcions, de dos anys cadascuna d’elles: “Van servir per a refer-se, segurament, amb més voluntat, amb més intenció, amb més interès i amb més èxit que no pas l’havíem deixat”.

Per això, Galindo desitja que enguany el Retaule tingui una represa amb força, amb nous actors i amb noves perspectives. “El Retaule forma ja part de la vida de la Seu des de l’any 1957”, ha dit, tot afegint que cal que la gent de la Seu respongui a la crida per a veure l’espectacle, en què es valoritza la figura de Sant Ermengol, “de gran relleu històric per a la ciutat i Catalunya”, segons subratlla l’alcalde Francesc Viaplana.