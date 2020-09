Torna el #PayWhatYouWish, la jornada solidària del Museu Carmen Thyssen en benefici d’Unicef Andorra

El Museu Carmen Thyssen Andorra i el Comitè d’Andorra de l’Unicef tornen a organitzar la jornada #PayWhatYouWish que tindrà lloc el proper dissabte 12 de setembre. Aquesta acció s’emmarca en el conveni de col·laboració que van signar el 2018 les dues entitats, i permet a tots els visitants del Museu complementar l’import de l’entrada amb la quantitat que ells vulguin i el Museu donarà el 100% de les entrades i les aportacions solidàries a Unicef Andorra. Aquesta és la segona edició de la jornada solidària #PayWhatYouWish i tant el Museu com Unicef Andorra esperen que novament sigui un èxit. Amb aquest objectiu, animen a tothom a sumar-s’hi i aprofitar per visitar l’exposició “INFLUENCERS en l’art. De Van Goyen al Pop Art” per primera vegada o vulguin repetir.

Com a novetat, enguany, el museu i @Andwearis organitzaran uns tallers molt especials i sostenibles. Els participants podran fer la seva llibreta personalitzada, que mai s’acaba i donar un segon ús a les lones publicitàries del museu. Hi haurà dues sessions de tallers, un a les 11h i un a les 17 h. Les places són limitades i la reserva prèvia és obligatòria trucant al +376 800 80 o enviant un correu electrònic a reserves@mcta.ad. Els assistents a la jornada rebran també un petit obsequi com a piscolabis individualitzat (adaptat a les mesures de prevenció de la Covid-19) gràcies a la col·laboració d’Exe Catering.

A través d’aquesta acció, el museu, com a difusor cultural, vol col·laborar en aquest sentit per fomentar la màxima participació solidària en la jornada, com ha declarat en aquest sentit Guillermo Cervera, director artístic i comissari del museu. Marta Alberch, directora d’Unicef Andorra, creu que l’acord amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, que és també Museu Amic de l’Unicef, és un exemple de bona col·laboració cultural i solidària i que accions com aquestes, ajuden a arribar a un públic diferent al que normalment col·labora amb el comitè obrint la possibilitat de ser solidari a molta més gent i en la mesura que puguin.

Aquesta jornada és la continuació de les diferents activitats que el Museu i Unicef organitzen conjuntament com poden ser tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible per infants o la visita-concert que es va celebrar el mes de juny del 2019 per commemorar el 25è aniversari de la fundació del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef.

Tots els donatius rebuts es destinaran al projecte al Bhutan que té per objectiu millorar l’accés a una educació inclusiva als infants amb discapacitat. Des d’adequar les escoles amb rampes per a facilitar-los-hi l’accés a formar als professors en llenguatge dels signes per a que es puguin comunicar, passant per lluitar contra els estigmes que aquests infants pateixen per motius culturals, són només alguns exemples del que Unicef està posant en marxa gràcies als donatius fets des d’Andorra.