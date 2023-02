Torna el L’ANDART en la seva versió més urbana i amb l’economia circular com a fil conductor

La ministra Riva durant la presentació de la 5a edició d’Andart (Andart)

La cinquena edició de la mostra artística andorrana, Andart, se celebrarà entre el 15 de setembre i el 15 de novembre a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Una de les novetats destacades d’aquesta cinquena edició de L’ANDART és, sens dubte, el canvi de dates -passa de l’estiu a la tardor- i el canvi d’emplaçament, que passa a focalitzar-se al nucli urbà de Sant Julià de Lòria.

L’esperit però, es manté, tal i com ha destacat l’ideòleg i comissari de la Biennal, Pere Moles, ja que “reforça la voluntat d’esdevenir una ocasió propícia perquè art i ciutadania puguin establir un diàleg obert a l’entorn dels grans temes de l’actualitat.”

Si en la passada edició de L’ANDART el tema central va ser l’impacte de la COVID en el dia a dia- s’ha de recordar que la pregunta de sortida era “Què faries si t’haguessis de confinar en una muntanya?”, en aquesta edició, el lema és “La muntanya en Circulació”.

L’economia circular serà el motor que guiï aquesta cinquena edició de la Biennal, i el punt de partida de les diferents propostes que es presentaran a partir del 15 de setembre a Sant Julià de Lòria.

Part de la mostra recupera un dels espais emblemàtics de la parròquia, l’antiga fàbrica de tabacs CATSA, que allotjarà una exposició d’artistes de San Marino i d’Andorra.

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha volgut posar en relleu la importància de la unió d’esforços entre les diferents institucions per a poder fer realitat la cinquena edició del certamen. “El país necessita alternatives interessants, relacionades amb la cultura, per a completar una proposta atractiva per al bon desenvolupament del sector econòmic”, ha emfatitzat Riva.

La Biennal L’Andart, tal com ha destacat la ministra, és un esdeveniment on concorren tant artistes andorrans com altres de renom internacional i permet generar sinergies al seu voltant, en un marc de patrimoni arquitectònic i històric de gran importància. Amb l’impuls de la Biennal, “posem en valor el nostre patrimoni natural i cultural” interpretant de manera diferent l’espai urbà.

Aquesta cinquena edició compta a més amb el suport d’Andorra Turisme i amb la complicitat de la Fundació Soriguer, que facilitarà la presència a la CATSA de dues instal·lacions de gran impacte artístic i visual.

Aquesta setmana s’obre el procés de selecció de candidatures dels artistes participants, que hauran de treballar a partir del lema d’aquest any “La Muntanya en Circulació.”

L’acte de presentació de la cinquena edició de la mostra s’ha fet a les instal·lacions de la CATSA, que en breu començaran a canviar la seva fesomia per a adaptar-se a les necessitats de la mostra.