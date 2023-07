Torna, cada dimarts, l’Estiu de Gresca al Pas

Cartell de l’Estiu de Gresca al Pas (Comú d’Encamp)

Ningú podrà dir que els dimarts són avorrits, especialment, la canalla del Pas de la Casa. Arribat el mes de juliol, arriba també una nova edició de l’Estiu de Gresca que tindrà com a escenari la plaça de l’Església. Per a tots els dimarts de juliol i agost s’han programat activitats com espectacles infantils, musicals i jocs, entre d’altres.

Totes les activitats són gratuïtes i es faran a les 11 hores, a excepció dels inflables d’aigua del dia 18 de juliol, que seran a les 10 hores. Per a aquesta activitat l’organització recomana dur banyador.