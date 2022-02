Torna al març una nova edició de la Skimo Femení en honor al Dia Internacional de la Dona

La Massana i l’estació de Pal Arinsal torna a acollir la Skimo femení el pròxim dia 6 de març. Tal com ha destacat la cònsol major, Olga Molné, “l’últim esdeveniment organitzat per l’estació en 2020 va ser la Skimo Femení i ara, tornem a acollir-la dos anys després”. La 5a edició de la cursa d’esquí de muntanya i raquetes de neu Pal Skimo Femení es desenvolupa en honor al Dia Internacional de la Dona.

Comptarà amb dues modalitats, tal com ha especificat la directora de finances de Vallnord-Pal Arinsal, Kathy Blandon. La prova d’Esquí de Muntanya, una cursa que sortirà del Pla de la Caubella fins al Pic del Cubil (4 km) i la prova de raquetes de neu que sortirà del Pla de la Caubella per arribar al Pla de la Cot i tornar al Pla de la Caubella (3,4 km). En aquesta cursa popular, solidària i femenina, els homes també podran participar però no puntuaran. Els participants podran fer-ho de forma individual o en grup. Així mateix, tal com ha esmenat la Ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, serà un acte que també haurà de respectar tots els protocols COVID segons les recomanacions de Govern, per garantir la seguretat de tots els participants.

A més de la cursa, els participants rebran un welcome pack format per regals aportats per tots els col·laboradors i també duran a terme activitats d’estiraments pre–skimo i post-skimo.

Gresmi Roca, organitzadora de l’esdeveniment, ha aprofitat per explicar tot el programa de la cursa on s’inclouen totes aquestes activitats. A la vegada, s’organitzarà un dinar solidari així com una festa après-ski. En el moment de la inscripció, els participants podran escollir si volen fer la cursa amb dinar, venir com a acompanyants o simplement fer la cursa. La recollida dels welcome pack i dorsals així com les inscripcions presencials podran realitzar-se el divendres 4 de març de 14 h a 20.30 h a la Farmàcia Roser Miró (C/Na Maria Pla 14, d’Andorra la Vella) tal com ha especificat l’organitzadora Maria Rosa Vergés.

Aquesta és la cinquena edició de l’esdeveniment on PIDASA, Vallnord-Pal Arinsal i Skimo Femení s’uneixen per organitzar-la. La prova, a més de celebrar el Dia de la Dona, té com a objectiu la convivència i festivitat entre tots els participants, amics i família. L’aspecte solidari és el que la fa més especial, ja que tota la recaptació econòmica anirà destinada a l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea).

La vocal de l’associació, Anna Muñoz, ha destacat que els fons recaptats es destinaran a diferents programes i que es repartirà en funció de les necessitats del programa: Alevins, Grup Jove i programa per a nens de 6 a 12 anys amb TEA. La finalitat d’aquests és incrementar el desenvolupament global dels infants i joves, enfortir les habilitats de la família i finalment millorar la vida familiar i promoure la inclusió social. L’associació vol continuar treballant en programes destinats també a adults, ja que un nen amb TEA, serà un adult amb TEA.

Per trobar més informació i participar en aquesta nova edició, els usuaris poden visitar el web https://topcrono.net/es/eventos/skimo-femeni-la-festa-de-les-dones-5a-edicio/ fins al pròxim 3 de març. Actualment, la cursa ja compta amb la inscripció online de 50 dones i té la intenció d’arribar a les 400 participacions. (L’any passat la cursa va acollir 300 participants). La Ministra de Cultura i Esport, ha finalitzat la presentació per fer un crida a totes les dones i homes, malgrat que no puntuïn, a participar en aquest esdeveniment en el dia de la dona, una cursa que rep tot el suport de Govern.