Torna a la rutina amb plats equilibrats i deliciosos

Després de gaudir de les festes nadalenques, les quals han comportat plaers gastronòmics durant força dies, ara, és el moment de tornar a la rutina quotidiana. És quan toca reajustar els horaris, reprendre les responsabilitats i, per descomptat, de cuidar la nostra alimentació per a mantenir-nos sans i plens d’energia. Pots començar a reintroduir-te en la rutina amb una selecció de plats equilibrats i deliciosos que t’ajudaran a recuperar la vitalitat i a mantenir-te en forma després dels excessos típics de Nadal.

Per a començar el dia amb bon peu, res millor que un esmorzar sa i reconfortant. Una opció perfecta pot ser un batut de fruita fresca amb llet i un toc de mel o una torrada integral amb alvocat i ous escalfats.

A l’hora del dinar, podries triar un plat principal lleuger i ric en verdures. Una amanida d’espinacs, amb trossos de pollastre a la planxa, nous i formatge és una opció deliciosa i saciant. També pots provar un plat de peix a la planxa amb una guarnició de quinoa i verdures rostides al forn.

A la tarda, per a aguantar la fi de la jornada laboral necessites un refrigeri saludable per a mantenir-te amb una bona concentració i amb energies. Un iogurt grec amb fruita tallada o un grapat de fruits secs són opcions ideals per a aquesta hora del dia.

Finalment, per al sopar, pots buscar una recepta lleugera, però reconfortant que t’ajudi a relaxar-te i a preparar-te per al descans nocturn com una crema de carabassa amb una mica de gingebre fresc i un filet de salmó al forn.





