Torna a Escaldes-Engordany la Sala d’Estudi Nocturna

Escaldes-Engordany torna a posar en funcionament la Sala d’Estudi Nocturna a l’Espai Jovent, que estarà oberta del 19 d’abril al 22 de juny proporcionant un espai tranquil, acollidor i adient on els estudiants trobaran la concentració i el silenci que necessiten. La sala estarà oberta de dilluns a divendres de 19.30 a 23.30 hores.

L’objectiu d’aquest espai és poder proporcionar un lloc destinat a l’estudi i treball i posar a l’abast unes instal·lacions on els estudiants gaudiran de la tranquil·litat necessària. L’espai compta amb una sala amb taules de treball, individuals o de grup, ordinadors i connexió a internet. A més, com a novetat aquest any hi ha la possibilitat de reservar una sala per fer treballs de grup.