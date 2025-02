Torn per als eslalomistes als Mundials, amb Mijares, Gabriel, Rius i Cornella

Carla Mijares, a Ahrntal al segon eslàlom de la Copa d’Europa. Foto: FAE

Els Campionats del Món, a Saalbach (Àustria), canvien de rumb pel que fa a la disciplina i, ara, continuen amb l’eslàlom. La competició comptarà amb una representació del Principat d’Andorra. En dones hi haurà la participació de l’esquiadora, Carla Mijares i, en la categoria masculina, hi haurà els corredors Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel.

Mijares, a per l’eslàlom

Els quatre corren aquest dissabte, però ho fan en curses diferents. La cursa de Carla Mijares és la definitiva per a conèixer el seu lloc entre les millors del món. L’andorrana va fer una bona cursa d’eslàlom al Team Combined, quan va ser 17a a la seva mànega. Després ha estat entrenant a Saalbach per a preparar la cursa d’aquest dissabte. La primera mànega serà a les 9:45h, i la segona a les 13:15h.





Qualificacions buscant el top25

La cursa d’homes d’aquest dissabte serà classificatòria per a la cita de diumenge amb la qual es tancaran aquests Campionats del Món. Cornella, Rius i Gabriel lluitaran per a tenir accés a la cursa de diumenge. Per a assolir-ho, aquest dissabte hauran de finalitzar entre els 25 primers. Això sí, Andorra, en qualsevol cas, té una plaça assegurada a la cita de diumenge, com cada país. La primera mànega serà a les 10:00h, mentre que la segona està prevista per les 13:00h.

La cursa del diumenge tindrà un horari similar: 9:45h per a la primera mànega i 13:15h per a la segona baixada.