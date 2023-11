Tor defensa a Yaoundé la participació ciutadana i la bona governança

La ministra Imma Tor a la 44a Conferència ministerial de la Francofonia (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, pren part aquest cap de setmana a la 44a Conferència ministerial de la Francofonia que se celebra a la ciutat africana de Yaoundé, Camerun, de la qual Andorra ostenta la vicepresidència. Durant la intervenció temàtica relacionada amb la bona governança, la ministra ha defensat la importància d’escoltar els ciutadans i seguir impulsant la participació ciutadana.

“El Govern està convençut de la necessitat d’apropar les institucions del país a la ciutadania i a la societat civil”. Tor ha recordat que el 2021 es va aprovar la Llei de Transparència, accés a la informació publica i govern obert que té com a objectiu crear un pont entre les institucions públiques i la ciutadania. En aquesta matèria, ha ressaltat que ja s’han creat diversos mecanismes per a fer efectiva la participació ciutadana telemàticament, a través del portal www.visc.ad o amb la creació de la Visura Ciutadana que contribueix a la transparència de l’Administració.

La titular d’Afers Exteriors ha reclamat la necessitat de seguir lluitant contra la desinformació. Per aquest motiu, ha reiterat el suport andorrà a l’Estratègia Francòfona Digital que té com a objectiu millorar l’adquisició de competències digitals potenciant el domini dels recursos educatius. “Una població amb un bon nivell educatiu serà capaç d’identificar la informació falsa i la desinformació”, ha apuntat.

La ministra també ha posat sobre la taula la imperiosa necessitat de seguir avançant per a implementar accions concretes en la lluita contra el canvi climàtic. Ha recordat l’especial impacte que suposa aquest fenomen sobre els territoris de muntanya com Andorra. Uns ecosistemes que malgrat que representin només el 10% de la població mundial són els reservoris d’aigua i el pulmó del planeta.

D’altra banda, la ministra ha intervingut per a demanar el suport dels països francòfons a la candidatura d’Andorra per a acollir els Campionats Mundials d’Esquí Alpí 2029.

L’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) agrupa fins a 88 països –entre membres de ple dret, associats i observadors– i té com a objectius desenvolupar una col·laboració política, educativa, econòmica i cultural entre els Estats de parla francesa. A banda, l’OIF posa especialment en relleu la necessitat de mantenir el suport a l’estat de dret i els drets humans –i de manera destacada, per als joves i dones–, així com la voluntat d’intensificar el diàleg i la cooperació multilateral.





Trobades bilaterals

En el marc de l’agenda de treball a la Conferència ministerial de la Francofonia, la ministra d’Afers Exteriors s’ha pogut reunir amb els seus homòlegs de Suïssa, Ignazio Cassis, Luxemburg, Jean Asselborn, amb la secretaria d’Estat d’Afers Exteriors i de Cooperació de Cap Verd, Miryan Sena i amb la viceministra de Mònaco, Isabelle Rosabrunetto. Amb tots ells ha pogut tractar l’agenda bilateral així com les qüestions d’interès mutu relacionades amb la Unió Europea.

També, ha pogut saludar la ministra d’Afers Exteriors de França, Catherine Colonna. Al final de la conferència la ministra ha felicitat la secretaria d’Estat del Desenvolupament, de la Francofonia i de la Cooperació Internacional de França, Chrysoula Zacharopoulou, per l’organització de la propera Conferència ministerial i Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia que tindrà lloc a l’octubre del 2024 a la Ciutat Internacional de la llengua francesa, Villers-Cotterêts.