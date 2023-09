Tòquio, un món de meravelles i tradicions

Tòquio, capital del Japó (Getty images)

Tòquio, la capital del Japó, és una ciutat que combina a la perfecció la modernitat més innovadora amb les tradicions més antigues. Amb una població d’aproximadament 14 milions d’habitants, és una de les metròpolis més grans i dinàmiques del món. Però a més, Toquio presenta algunes curiositats fascinants que s’han de conèixer:

1. El Bullet Train, un miracle de la velocitat: Tòquio és el punt de partida del famós tren d’alta velocitat Shinkansen, conegut com el Bullet Train. Aquesta meravella de la tecnologia ferroviària pot arribar a velocitats impressionants, superant els 320 km/h en algunes rutes. Gràcies a aquest tren, els seus habitants poden traslladar-se còmodament i ràpidament a altres regions del Japó.

2. El fascinant món dels “Maid Cafè”: A Akihabara, el barri electrònic de Tòquio, es troben els famosos “Maid Cafè”. Aquests curiosos establiments estan ambientats com una casa on les cambreres, vestides com a maid (governanta), tracten els clients com si fossin els seus amos. Aquest fenomen cultural ha guanyat popularitat i atrau visitants locals i estrangers que volen experimentar aquesta singular interacció.

3. El xoc de la moda i les subcultures: El carrer Takeshita-dori a Harajuku és el paradís de la moda i l’expressió creativa. Els joves locals s’atreveixen amb un ampli ventall d’estils, des del “kawaii” (adorable) fins al gòtic i el punk. Aquest carrer emblemàtic és testimoni del xoc de les diferents subcultures que coexisteixen a Tòquio, convertint la ciutat en un referent internacional de la moda avantguardista.

4. El respecte i la cortesia: Els japonesos posen un gran èmfasi en la cortesia i el respecte. Quan visiteu Tòquio, podreu experimentar el tradicional salut “gassho,” que consisteix a ajuntar les mans com si fóssiu en pregària. Aquest gest és una manera de mostrar agraïment i respecte envers la persona amb qui esteu interaccionant.

5. La curiosa vida nocturna de Shinjuku: El barri de Shinjuku és famós per la seva vibrant vida nocturna. Hi podeu trobar “izakayas” (tavernes japoneses), bars temàtics, clubs de karaoke i molts altres llocs d’entreteniment. És una ciutat que mai no dorm i sempre té alguna cosa nova per oferir, independentment de l’hora del dia.

6. L’estima per la natura: Tot i ser una metròpolis, els habitants de Tòquio mantenen un vincle fort amb la natura. En el Parc Ueno, per exemple, es reuneixen regularment per a fer “hanami” (contemplació de les flors) durant la temporada de les flors de cirerer en flor. Aquesta tradició és una forma de celebrar la bellesa efímera i gaudir dels moments de tranquil·litat enmig de l’agitació de la ciutat.

7. La puntualitat impecable: Els trens de Tòquio són famosos per la seva puntualitat excepcional. Els japonesos valoren molt el temps i, per tant, asseguren que els transports públics i altres activitats es realitzin amb precisió i eficiència. Serà una experiència memorable experimentar la puntualitat i l’organització dels sistemes de transport de Tòquio.

Tòquio és una ciutat que mai deixa de sorprendre. Amb la seva combinació única de tradicions centenàries i innovació moderna, ofereix una experiència única per als seus visitants. Si teniu l’oportunitat de visitar-la, segur que quedeu captivats per l’enorme riquesa cultural i humana que aquesta ciutat té per oferir.