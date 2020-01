Irineu Esteve ha obtingut un dels seus millors resultats internacionals fins a la data amb el 8è lloc d’aquest diumenge passat a l’última prova del Tour de Ski, una cursa de 10 km estil lliure a Val di Fiemme (Itàlia). Amb un temps de 31min43s, el fondista andorrà va arribar a meta a només 47 segons del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger (30:55) i a 25 segons del rus Alexander Bolshunov, que ha estat el campió del circuit.

El fondista andorrà ha completat el Tour de Ski amb una 23a posició final, tot millorant el 24è lloc de l’any passat, i s’ha confirmat així a l’elit de l’esquí nòrdic, tot competint de tu a tu amb els millors experts mundials. Fins ara, el seu millor resultat en Copa del Món havia estat el 9è lloc obtingut a Falun (Suècia) el 17 de març de 2019, en una prova de 15 km estil patinador.

Des de l’inici de la temporada 2019-2020, Esteve ja ha disputat prop d’una quinzena de curses oficials en diferents modalitats. A banda d’aquest excepcional ‘top-ten’ del darrer cap de setmana, en el seu balanç recent també destaquen el 16è lloc de divendres passat (també a Val di Fiemme) en 15 km; i l’11è i el 19è lloc a les curses FIS de 15 km de Gaala (Noruega), disputades els dies 29 de novembre i 1 de desembre.

Irineu Esteve ha assegurat que diumenge va tenir “bones sensacions” i va aprofitar-ho per fer aquest bon resultats, tot i que indica que acaba el Tour de Ski amb un regust “agredolç”, perquè els primers resultats no van ser tan bons, per la qual cosa aspira a seguir millorant i consolidar-se a la Copa del Món. L’entrenador d’Esteve, l’urgellenc Joan Erola, valora especialment que el fondista lauredià ha anat de menys a més, atès que a la cursa de Val di Fiemme va remuntar des de la 28a posició i va fer “una pujada espectacular”. El tècnic de la FAE es mostra molt content per “la gran feina de tot l’equip” i per la capacitat de reacció mostrada.

Carola Vila Obiols també ha obtingut bons resultats a les darreres proves que ha disputat a la Copa d’Europa (Alpen Cup), a l’estació suïssa de Campra. Diumenge, la fondista andorrana va fer un 15è lloc a la cursa de 10 km. I el dia anterior, va fer una 27a posició a la final de la prova d’esprint.

El mes passat, a St Ullrich (Àustria), Vila va fer dos 23ens llocs en curses de 10 km; i a Arvieux (França), va fer podi (3a) en la distància de 5 km i un 6è lloc a la final d’esprint. Aquest inici de temporada l’esquiadora pirinenca, entrenada per Laura Orgué, també ha disputat proves internacionals a Gaalaa (Noruega) i Pokljuka (Eslovènia).