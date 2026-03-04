Tony Lara presenta una visió diferent de la Processó de la Seu d’Urgell amb “Passos previs”

Tony Lara culmina un procés de deu anys retratant la Processó de Divendres Sant de la Seu d’Urgell amb la publicació del llibre Passos previs, sobre el qual també n’ha preparat una exposició de fotografies. Així, el resultat d’aquest doble projecte artístic es podrà conèixer aquest dijous, 5 de març, al vespre (19 h) al Centre Cívic El Passeig, on es presentarà la publicació i s’inaugurarà la mostra, que estarà instal·lada a la segona planta de l’edifici fins al 10 d’abril, passat Setmana Santa.
El fotògraf andorrà establert a la Seu ha explicat que Passos previs és “una mirada personal a les 12 hores prèvies a la Processó” de la capital urgellenca, amb especial atenció “als protagonistes que la fan possible”. És a dir, totes les moltes persones que formen part activa dels diferents passos d’aquesta tradició religiosa, molt arrelada a la ciutat tal com ho demostra que la processó de la Seu està datada des de l’any 1609.
Tony Lara remarca que el resultat és fruit de tota una dècada observant el desenvolupament i els matisos d’aquest procés de preparació, cada Divendres Sant, la qual cosa li ha permès captar-ne imatges de gran valor que permetran a la població en general veure l’esdeveniment d’una altra manera. Lara ha explicat que aquest és un dels projectes més personals que ha fet i que està molt satisfet del resultat final, que donarà a conèixer aquest dijous.
Tony Lara Sánchez, nascut a Andorra l’any 1976 i format a l’escola IDEP de Barcelona, treballa com a fotoperiodista des de l’any 2000. Bona part de la seva trajectòria l’ha fet a El Periòdic d’Andorra, tot i que també ha col·laborat amb diaris i revistes de diversos països. Actualment treballa per al Comú d’Andorra la Vella. Ha participat en llibres col·lectius i, en solitari, és autor d’Olímpics andorrans i de Mercè Rodoreda i Coll de Nargó. Romànic i dones d’aigua. Lara ha exposat la seva obra fotoperiodística i artística tant a Andorra com al festival Off, del Visa pour l’Image de Perpinyà. Al 2015 va guanyar el Premi Pica d’Estats de reportatge fotogràfic, que atorga la Diputació de Lleida; i al 2014, l’accèssit al premi Pirene de periodisme que dota el Govern d’Andorra.