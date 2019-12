Antoni Martí ha sol·licitat la baixa com a militant de Demòcrates, el partit que va fundar, per passar a ser-ne simpatitzant. La derrota a les comunals a Escaldes-Engordany i el pacte de Govern amb els liberals han estat detonants per a la decisió.

Antoni Martí ha demanat a Demòcrates donar-se de baixa com a militant del partit i mantenir-se només com a simpatitzant. Ho ha sol·licitat en una carta enviada divendres a l’actual president de la formació i cap de Govern, Xavier Espot, sense especificar-ne els motius. Això significa que podrà assistir a reunions i congressos del partit, però sense dret a vot. I tampoc podrà ocupar cap càrrec. Una petició que arriba pocs dies després de la derrota electoral del partit taronja a les comunals del 15 de desembre a Escaldes-Engordany. Això, unit a la voluntat de l’actual direcció demòcrata de seguir enfortint el pacte amb Liberals, aliança que Martí no veu amb bons ulls, podria haver desencadenat aquesta decisió. Recordem que a banda de Canillo i Escaldes-Engordany, a la resta de parròquies on es va presentar Demòcrates ho va fer amb el partit liberal.

Martí va fundar la formació el 2011 i amb ella va ser cap de Govern durant dos mandats, cedint posteriorment el lideratge a Xavier Espot, que es va imposar en les eleccions generals de l’abril. La pugna interna de les darreres comunals a Escaldes, amb partidaris i detractors de l’aliança amb Liberals que a Escaldes no es va concretar, ha obert escletxes a la formació. A la baixa de Martí podrien seguir la d’altres membres de Demòcrates que li han mostrat suport durant tots aquests anys, com els encara cònsols escaldencs Trini Marín i Marc Calvet.