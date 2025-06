Toni Güell presentarà a la Seu el llibre “Elefants”

Informació anunciant la presentació del llibre “Elefants”, de Toni Güell, a la Seu (RàdioSeu)

L’escriptor Toni Güell presentarà, el dissabte, 21 de juny, el llibre “Elefants”, Premi Mercè Rodoreda 2024. L’acte, conduït per l’escriptor i poeta Joan Graell, tindrà lloc a la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell, a les dotze del migdia. “Elefants”, publicat per l’Editorial Empúries, és un llibre contra la fatalitat, que posa el focus en el poder de la imaginació i l’enginy. Mitjançant la barreja d’elements reals amb altres de fantàstics, els contes de l’obra basculen entre l’humor, la gravetat i la sàtira “per a teixir històries esquitxades de petites revelacions i d’instants en què l’impossible és a tocar”.

Toni Güell Ayza (Barcelona, 1979) és llicenciat en Humanitats per la UAB i màster en Literatura Comparada per la universitat d’Edimburg. Actualment i des de fa més de deu anys condueix la secció d’opinió del diari Ara, mitjà en el qual ha publicat regularment. També ha treballat com a gestor cultural al CCCB i com a col·laborador i editor de diverses publicacions institucionals i professionals. Elefants és el seu primer llibre.

La presentació l’organitza Òmnium Cultural Alt Urgell, amb la col·laboració de la Biblioteca Sant Agustí.