T’oferim els millors consells per a cuidar de la pell a l’estiu

Cada estació de l’any precisa d’unes cures específiques per a la pell. Ara, a pocs dies de començar l’estiu, t’oferim els nostres millors consells per a cuidar de la pell a l’estiu. Pren nota!

1- El sol és el protagonista principal de l’estiu. Protegeix-te adequadament dels seus efectes nocius. A més dels fotoprotectors, usa ulleres de sol, barrets, gorres i roba adequada. Evita l’exposició solar en les hores centrals del dia. I, molt important, extrema les cures durant les primeres exposicions a l’aire lliure, ja sigui a la platja o en el camp.

2- No t’oblidis de protegir acuradament l’escot, el coll i les mans. Cada any veiem augmentar el nombre de consultes pels efectes del fotoenvelliment en aquestes zones corporals.

3- Si practiques esports nàutics, renova sovint el fotoprotector i intenta evitar les hores de màxima insolació.

4- No aconsellem prendre sessions de raigs UVA per a enfosquir el to de la teva pell. Si ho desitges, utilitza les cremes autobronzejadores.

5- El cos perd més aigua quan fa calor. Hidrata la teva pell tant per dins com per fora. Beu aigua i sucs de fruites naturals en major quantitat. Aprofita aquests mesos per a gaudir de la gran varietat de fruites, hortalisses i verdures que disposem en els mercats. Són rics en antioxidants i ens ajuden en la prevenció de l’envelliment

6- Hidrata la teva pell adequadament, utilitza cremes hidratants tant en el rostre com en la resta del cos. Pots millorar els resultats si apliques un sèrum amb antioxidants abans de la crema hidratant en la cara. No oblidis les cremes regeneradores a la nit, encara que en alguns casos hauràs d’augmentar les precaucions enfront de l’exposició solar, sobretot, si uses àcid retinoic.

7- Si et planteges millorar el teu aspecte o eliminar alguns dels efectes de l’edat, també pots fer-ho en aquesta època de l’any. No existeix contraindicació per a realitzar tractaments amb toxina botulínica o farcits dèrmics.

8- No obstant això, si la teva pell presenta taques que han aparegut amb el pas dels anys, no és el millor moment per a començar tractaments que eliminin aquestes lesions. A l’estiu procura protegir-te al màxim per a no tacar-te més.

9- Els tractaments amb pílings, llum intensa polsada (IPL) o làsers es posposen per a després de l’estiu si es realitzen en àrees del cos que poden rebre la radiació solar. La raó és que existeix més risc d’una hiperpigmentació després d’aquests tractaments per culpa del sol.

10- Si has descobert alguna lesió pigmentada nova en la teva pell que et resulti sospitosa, acudeix al teu dermatòleg

Per bellezactiva.com