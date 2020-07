Títol: La sorpresa de la Nandi; La nit de la Nandi

Escriptor/a: BROWNE, Eileen.

Il·lustrador/a: Eileen Browne.

Traducció: Anna Gasol. Editorial: Ekaré.

És bo saber que per fi arriba al mercat la traducció catalana dels dos llibres que ressenyem aquí, de l’autora i educadora britànica Eileen Browne, perquè són dos àlbums d’una gran qualitat: bonics, integradors, interessants i divertits.

El primer, i més famós, és una mena de road movie protagonitzada per la Nandi, una nena subsahariana que va a visitar la seva amiga Tindi i li porta una gran panera de fruita com a regal. Però la casa de la seva amiga és a una gran distància del seu poblat, i els animals de la sabana cometran una trapelleria rere l’altra sense que la Nandi se n’adoni. Per això tant ella com els lectors tindran una gran sorpresa al final.

El segon àlbum podria esdevenir-se aquella mateixa nit, si la Nandi es quedés a dormir a casa de la Tindi, però mentre que el primer àlbum, i des de les primeres guardes, ens permet descobrir tota mena de fruites tropicals, el segon està més encaminat a descobrir les veus dels animals nocturns, presentades en forma d’onomatopeia (i això deu haver estat difícil per a la traductora).

Amb unes il·lustracions de factura realista i plenes de color, les peripècies de la Nandi ens apropen a la vida quotidiana dels poblats de l’ètnia luo (Kenya, Nigèria i Etiòpia) i tenen el mèrit de presentar unes protagonistes femenines que no s’espanten per res (o gairebé), i que assumeixen els riscos amb la mateixa naturalitat amb què acceptaríem un grill de mandarina.

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristo