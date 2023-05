Titelles per a transmetre valors en vers la igualtat de gènere

Titelles de la companyia La Pantomima (La Pantomima)

Amb motiu del Dia Internacional de l’Educació No Sexista, que se celebra cada 21 de juny, l’Associació de Dones d’Andorra, amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany, organitza un espectacle infantil en format de titelles que tindrà lloc aquest dissabte, 3 de juny, a les 17 hores, a la Plaça Coprínceps de la parròquia escaldenca. L’actuació serà d’entrada gratuïta i està adreçada a nens i nenes de totes les edats.

L’espectacle de titelles anirà a càrrec de La Pantomima, companyia de teatre infantil arrelada a Lleida amb més de 20 anys de trajectòria professional sobre l’escenari. L’empresa infantil oferirà el seu espectacle ‘Genèrics’, una funció en format titelles que està subvencionat per la Generalitat de Catalunya amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Genèrics és una funció amb una escenografia cuidada amb detall amb personatges i cançons amb missatges de reflexió envers la igualtat de gènere i la no violència de gènere. A través dels contes ‘La Ventafocs Revoltosa’ i ‘L’autoestima del Jan’ conviden els nens i les nenes a fer-se preguntes i reflexions molt interessants sobre les temàtiques mencionades.





LA VENTAFOCS REVOLTOSA

És un conte modern i de tall realista. Mostra la situació de dones que un dia descobreixen que la seva vida no és el promès conte de fades que es van creure. En l’obra es reinventa el conte clàssic de ‘La Ventafocs’. També convida a reflexionar sobre els estereotips de gènere d’una manera original i divertida. És un relat actual, amb una bellesa increïble que reivindica la llibertat, l’autonomia i la valentia des d’un aspecte educatiu.





L’AUTOESTIMA D’EN JAN

‘Els nens no ploren’. Hi ha qui encara pensa que no hi ha jocs de nens o de nenes? Dels que pensen que el rosa no és exclusivament per a les nenes i el blau per als nens? Hi ha ganes de trencar amb aquests estereotips tan arrelats a la societat? Una bona manera de fer-ho és a través dels contes i des de l’educació emocional als nens i nenes. L’autoestima d’en Jan, tracta el tema dels estereotips femenins i masculins.