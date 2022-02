Tipus de fars: il·lumina bé el teu viatge!

Veure i ser vist. Aquesta és la clau i l’objectiu dels sistemes d’il·luminació dels cotxes i, en conseqüència, invertir en ells és invertir en seguretat. Si els llums no estan ben col·locats, el cotxe per si sol no corregirà el fet que no vegem més enllà del nostre para-xocs o que anem enlluernant als conductors que circulen en sentit contrari.

Així que, abans de decidir quin tipus d’il·luminació necessites, comprova el reglatge dels fars. També és important que sàpigues que una bona il·luminació es pot veure perjudicada per la brutícia o per l’erosió del mateix cristall. Això es produeix quan els fars estan ratllats o groguencs. Una bona neteja o fins i tot polir-los són les solucions més adequades.

Tipus d’il·luminació:

Fars halògens. Són els llums més comuns. La tecnologia que utilitza aquest tipus de fars és la més veterana i la seva fabricació és de les menys complexes. Això es tradueix en el fet que sigui el sistema més econòmic. La vida útil d’aquest tipus de llum està per sota de les 500 hores.

Fars xenó. Aquest tipus d’il·luminació es compon d’elèctrodes que generen l’electricitat que escalfa el gas xenó. Usa el mateix mecanisme que un tub fluorescent. I proporciona fins a tres vegades més de potència lumínica que els llums halògens amb molta menys potència consumida. El seu preu és considerablement més car, encara que cal tenir en compte que la seva vida útil es triplica respecte a les primeres.

Fars led. Aquest tipus de tecnologia es va introduir en els cotxes per a il·luminar les òptiques dels frens i els intermitents. Els leds estan basats en la unió de diversos díodes de llum de dimensions molt petites si els comparem amb la resta d’alternatives. Pesen molt poc, el seu consum és molt reduït i la seva vida útil està entorn de les 10.000 hores.

Fars làser. Són l’última tendència en la il·luminació de cotxes. Poden arribar a il·luminar fins a sis-cents metres de distància, el doble que els fars led. Són òptiques de gran fiabilitat amb una llarga vida útil. El consum és un 30% inferior al dels fars led.

Tria el far adequat, comprova el seu estat i il·lumina bé la carretera. Sabràs el que passa al teu al voltant i els altres podran veure’t en tot moment.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat