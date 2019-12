Precisos i de resultats visiblement immediats. Aquestes són les qualitats dels cosmètics i tractaments que has de triar en aquests moments que surten de la teva rutina diària i en els quals vols mostrar la teva millor imatge. En primer lloc necessites esborrar del teu rostre i cos tot signe de fatiga… Per a això, la cosmètica flaix acudeix en la teva ajuda amb el propòsit de rejovenir i revitalitzar la pell a contrarellotge, fins i tot en els casos més difícils.

Reserva un parell d’hores per a preparar-te per a la festa. En aquest temps has de posar a punt la teva roba, complements i calçat, a més de preparar la teva pell, pentinar-te i maquillar-te. El resultat valdrà la pena!

– Neteja el teu rostre amb un producte en escuma i, a continuació, una llet o crema netejadora. Tonifica el rostre i asseca’l amb un ’tissue’.

– Realitza’t un píling facial i a continuació aplica’t una màscara, per exemple, il·luminadora. Amb ella sobre el teu rostre, submergeix-te en un plaent i relaxant bany d’escuma. Si estàs relaxada el teu rostre ho reflectirà en forma de major lluminositat i trets sense crispacions. Recorda que la temperatura del bany no ha de superar els 38 °C.

– Fora ja de l’aigua, seca el teu rostre i cos suaument, amb lleugeres pressions. Aplica sobre el teu cos una crema hidratant, a poder ser de la mateixa gamma del perfum que utilitzaràs.

– Si has decidit anar a la perruqueria perquè et facin un pentinat especial, aquest és el moment. Si per contra penses pentinar-te tu mateixa, posa’t en marxa.

– Ja estàs pentinada. Ara no oblidis buidar el teu rostre de cabell, almenys momentàniament, per a procedir al maquillatge. Després ja ho retocaràs.

– Arriba el moment d’utilitzar el cosmètic imprescindible per a aconseguir un èxit rotund en el nostre aspecte: els cosmètics flaix en forma d’ampolla monodosis. Més a baix t’expliquem com utilitzar-los.

– Ara ja pots utilitzar el color. Cal començar pel fons de maquillatge, que ha de ser el més semblant al teu color natural de pell. Sobre ell pots fer alguna correcció, com per exemple de granets o d’ulleres, però deus difuminar-les perfectament realitzant lleugers copets sobre els límits d’aquesta. També pots il·luminar algunes zones del rostre perquè tinguin major protagonisme. A continuació ja pots utilitzar la resta dels cosmètics de color tant per a ulls, les galtes i llavis.

– Perfuma’t, vesteix-te i gaudeix de la festa, sens dubte seràs la més maca!

Tres idees que et poden ajudar

– És convenient preparar el rostre amb una higiene facial realitzada en un saló de bellesa. La pell resplendirà molt més i qualsevol cosmètic actuarà de forma més eficaç.

– Si et maquillaràs d’una forma especial, realitza una prova uns dies abans per a veure quin és el resultat.

– Guarda sempre en la teva bossa una barra de llavis per als retocs i uns pols translúcids per a neutralitzar possibles lluentors en el teu maquillatge durant la festa.

Els miraculosos productes flaix

L’efecte tensor de les ampolles flaix és capaç d’esborrar les petites arrugues d’expressió, “planxar” temporalment la superfície cutània, per la qual cosa la pell apareix tersa i uniforme. La seva acció es prolonga de 6 a 8 hores (segons el producte) i entre els seus avantatges cal destacar que, a més, prolonguen de manera espectacular la durada del maquillatge. El seu ràpid poder d’actuació es deu als seus components, que inclouen sèrums d’origen biològic, polímers tensors així com components hidratants i proteics. En contacte amb la pell aquests elements aporten finor i lluminositat instantània.

La manera d’aplicar-se una ampolla flaix és senzilla:

– Desmaquilla la zona perquè no quedi cap residu de greix o suor i després realitza un píling.

Amb la pell neta, aplica la totalitat de l’ampolla lífting per tot el rostre i coll (fins i tot en parpelles i llavis).

– No apliquis cap crema hidratant, l’ampolla ja conté principis actius hidratants i nutritius.

– Sense deixar que s’absorbeixi tot el producte, aplica el fons de maquillatge ràpidament perquè amalgami conjuntament i així aquest romandrà intacte durant vuit o nou hores. Existeixen algunes ampolles amb color, per a evitar l’ús de maquillatge.

– Una vegada adaptat el maquillatge de fons, ja pots continuar amb el maquillatge.

Diamond Instant Glow, de Natura Bissé. Tractament format per tres ampolles diferents que exfolien, il·luminen i tiben la teva pell, proporcionant resultats professionals a casa de forma molt ràpida i fàcil d’usar. Aquest tractament fa que la teva pell quedi totalment lliure dels signes de la fatiga, deixant com a resultat una pell visiblement més llisa i vellutada. També dissimula petites línies d’expressió. D’aquesta manera, també podràs lluir maquillatges radiants que et duraran durant hores. El seu preu: 67,50€/12 unitats.

The originals. Flash, de MartiDerm. Ofereix una pell enlluernadora de manera instantània. La seva encertada combinació d’actius proporciona un visible efecte antifatiga, hidratant i refermant per a enlluernar en qualsevol ocasió. Una opció ràpida, efectiva i segura per a brillar amb llum pròpia en ocasions especials, després d’un llarg vol, o en un dia en què no hem pogut descansar, etc. El seu preu: 2,65€/1 unitat.

Germinal Acción Inmediata Doble Efecto Flash, de Germinal. Vitalitzador instantani especial per a pells que requereixen un tractament tensor més intens. Els seus extractes de Ginseng i Llavors de Blat esborren a l’instant les petjades de fatiga del rostre, s’atenuen les arrugues gràcies al seu efecte lífting i donen a la pell un aspecte suau, flexible i ters. És ideal per a restablir pells amb signes de fatiga acusats. Entre els seus ingredients destaquen el factor hidratant natural, que proporciona una major hidratació; extracte de llevat, d’elevat poder nutritiu; proteïnes de llavors de blat, amb un efecte tensor instantani; entre altres. El seu preu: 20€/5 unitats.