Tiësto no deixa ningú indiferent en el segon concert de l’Andorra Mountain

Bon balanç de la sessió de DJ Tiësto aquest dissabte a l’estadi comunal Joan Samarra Vila. Tot i els controls estrictes als accessos del recinte, en referència a l’ús de la mascareta, la imatge de la setmana passada es repetia. L’esdeveniment va atraure fans d’arreu que venien al Principat especialment per al concert.

DJ Tiësto es va fer esperar, però finalment va oferir la sessió musical que molts dels assistents esperaven des de feia hores. El públic emocionat i pendent de no perdre ni un detall va gaudir, gairebé dues hores, del DJ, que actuava per primera vegada al país en el marc de l’Andorra Mountain Music. Alguns dels assistents confessaven haver vingut especialment per a l’ocasió.

Molts dels assistents al concert consideren que són grans fans del DJ neerlandès. Per ells portar la mascareta és un mal menor perquè poden gaudir d’esdeveniments com aquest.

Tot i els controls estrictes a l’interior del recinte, molts oblidaven l’obligatorietat de portar la mascareta. A diferència de la setmana passada no es van generar llargues cues ni aglomeracions, això sí alguns van aprofitar per lluir les seves disfresses de carnaval.