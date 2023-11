“THX 1138” i “When the wind blows” clouran el cicle del CineClub La Seu

Cartell de la pel·lícula “THX 1138”, de George Lucas

El CineClub La Seu la programat aquest mes de novembre el ‘Cicle Distopia’, amb una cartellera de projeccions que està dedicada a films que dibuixen una societat inquietant. Aquestes pel·lícules, de vegades inspirades en alguns episodis reals, expliquen històries imaginàries que transcorren en societats totalment oposades a la utopia, és a dir, amb escenaris socials i polítics opressius, totalitaris o indesitjables. El cicle es desenvolupa entre aquesta setmana i la vinent i totes les sessions es fan a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell.

Els passats dimarts i dijous ja es van projectar les dues primeres pel·lícules. La setmana vinent també hi haurà una doble sessió, amb la qual es tancarà el cicle Distopia. Per al proper dimarts, dia 14 de novembre (20.30 h), hi ha programat el film ‘THX 1138’, que va dirigir l’any 1971 el nord-americà George Lucas.

I, el dijous dia 16, es durà a terme la projecció de la cinta ‘When the wind blows’, de 1986 i dirigida pel britànic Jimmy Murakami. Aquell dia, la projecció començarà a les 8 del vespre i després, a 2/4 de 10, es clourà el cicle amb un ‘Concert utòpic’ a càrrec del conjunt CiRusViRCulLe, format per Laurent Paris i Betty Hovette.