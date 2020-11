Títol: This is us

Durada: 42 min.

Gènere: drama

Direcció: Dan Fogelman

Intèrprets: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown

Temporades: 5 Capítols: 85

Sinòpsi:

Aquesta provocativa i honesta sèrie segueix a un grup de persones bastant particular que, de sobte, veuen com les seves vides s’entrellacen unes amb altres de les maneres més curioses possibles, explorant els seus propis conflictes, privacions i dificultats. Aviat descobreixen que molts d’ells comparteixen elements comuns en les seves vides (alguns d’ells compleixen any el mateix dia), fins i tot més del que qualsevol d’ells podrien esperar.

This is Us és una sèrie que barreja elements de comèdia i drama, i en la qual els personatges han de bregar amb els aspectes difícils de la vida, demostrant que l’amor és una força imparable i que els humans són capaços de resistir més del que creuen. L’elenc de la sèrie està encapçalat per Mandy Moore (Princesa per sorpresa), Milo Ventimiglia (Herois) i Sterling K. Brown (American Crime Story: El poble contra O.J. Simpson).