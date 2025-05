Títol: The Walking Dead

Durada: 44 minuts

Gènere: Drama, terror

Creació: Frank Darabont

Intèrprets: Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan

Temporades: 11 Capítols: 177

Plataforma: Diseny+ i Netflix

La història de The Walking Dead ens trasllada a un escenari post-pandèmic on un virus ha acabat amb la pràctica totalitat de la població mundial convertint-los en zombis. Serem testimoni de la lluita d’un grup de supervivents per a mantenir-se fora de perill en aquest entorn infestat de zombis o, com ells prefereixen anomenar-los, caminants.

El nostre protagonista, Rick Grimes, és un policia que desperta d’un estat comatós i troba aquest panorama desolador. La seva única raó per a seguir endavant és trobar la seva dona Lori i el seu fill Carl. Tots dos, que segueixen vius, estan en un grup de supervivents en què també hi ha l’excompany de patrulla i millor amic de Rick, Shane Walsh amb qui Lori, creient el seu marit mort, té un idil·li.

La sèrie, basada en els còmics de Robert Kirkman, compta a més amb diverses comunitats de persones supervivents que han intentat seguir amb les seves vides tot i estar en perill constant amb els caminants i altres enemics pitjors que els mateixos infectats.





Per Sensacine