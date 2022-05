The Sey Sisters porten a la Seu d’Urgell el seu missatge antiracista i feminista amb ‘We Got Your Back’

L’espectacular trio de veus africanes que formen The Sey Sisters actuaran aquest pròxim divendres 13 de maig a la sala Sant Domènec per presentar el seu darrer àlbum ‘We Got Your Back‘.

The Sey Sisters són tres germanes osonenques que ens conviden a viure un sentit viatge a través del soul i un estil pop impregnat de sonoritats africanes, i s’uneixen amb l’objectiu de lluitar contra la injustícia, defensar els drets humans i transmetre esperança en el futur.

We got your back (‘et recolzem’) és el seu tercer àlbum, en el qual The Sey Sisters es reinventen musicalment, buscant sonoritats noves per reafirmar el seu missatge antiracista i feminista.

Tal com elles mateixes expliquen: “Obrim un espai per a la cura, per a l’empoderament, per reforçar el sentiment de comunitat i per honorar els nostres avantpassats i les persones que han mort i continuen morint en el viatge”.

Les entrades per assistir a aquest concert es poden adquirir de manera anticipada (14 €), de manera online a https://codetickets.com o de manera presencial a Turisme Seu, així com 45 minuts abans de l’espectacle a taquilla (16 €).