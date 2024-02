Títol: The new look

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, suspens

Creació: Todd A. Kessler

Intèrprets: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams

Temporades: 1 Capítols: Estrena el 14 de febrer de 2024

Plataforma: Apple TV+

The New Look és una sèrie thriller ambientada a la París ocupada pels Nazis durant la Segona Guerra Mundial. La història segueix el final del regnat de Coco Chanel com la dissenyadora de moda més famosa del món.

Però, ho fa donant peu a l’ascens imparable de Christion Dior que amb el seu estil revolucionari i únic va ajudar a tornar la bellesa al món després de la guerra, deixant empremta i influenciant les noves generacions.





Sensacine