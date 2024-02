The Grefg hauria venut aquest gener l’edifici de la padrina que havia de ser desnonada

El creador de continguts, The Grefg, en una imatge recent (AndorraDifusió)

L’advocat de l’streamer i YouTuber resident, The Grefg, ha comunicat aquest dimecres a la tarda que, aquest, ja no és propietari de l’immoble d’Escaldes on viu una padrina de 80 anys a la que volien desnonar i que es troba en condicions d’inhabitabilitat. Aquest mateix dimecres també s’ha sabut la decisió del Tribunal Superior de finalment no desnonar la dona i de garantir-li els tancaments i les finestres que es van arrencar fa gairebé quatre anys del pis on encara hi habita.

L’advocat ha fet saber que arran que el creador de contingut va ser coneixedor de la problemàtica va decidir desvincular-se totalment de tot el referent a aquest immoble i acordant la seva cessió. Concretament, va comunicar la seva decisió el 18 de gener d’aquest 2024.

Encara s’està preparant l’escriptura pública, però la propietat passarà a mans d’una altra societat, trencant d’aquesta manera tota relació de The Grefg amb aquest immoble.