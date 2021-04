Títol: The Blacklist

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, Crim, Suspens

Direcció: Jon Bokenkamp

Intèrprets: James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

Temporades: 9 Capítols: 168

Sinopsi:

Durant dècades, l’ex agent de govern Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader) ha estat un dels fugitius més buscats per l’FBI. Fent intermediari negocis foscos, ‘Red’ és conegut per molts com ‘el conserge de la delinqüència‘.

Red era membre dels serveis d’informació de l’exèrcit. Va deixar de prestar el seu servei per convertir-se en un dels terroristes més buscats dels Estats Units que, de forma misteriosa, ha decidit rendir-se i entregar-se a les autoritats. Després d’això, decideix fer a l’FBI una oferta una mica enigmàtica: ajudar a atrapar el desaparegut terrorista Ranko Zamani, sota la condició de parlar només amb l’agent Elisabeth Keen.

Red aparentment no té cap tipus de relació amb Keen, que des de llavors és l’encarregada de vigilar al rendit criminal. L’agent compta amb el suport del seu marit Tom, qui aconsegueix mantenir la parella amb vida però que la va enganyar uns anys enrere en secret.