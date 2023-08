Títol: The Bear

Durada: 30 minuts

Gènere: Comèdia, drama

Creació: Christopher Storer

Intèrprets: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri

Temporades: 2 Capítols: 18

Plataforma: Disney+

The Bear és una comèdia dramàtica que segueix Carmen Berzatto, més conegut com a Carmy, un jove xef d’alta cuina, que es veu obligat a tornar a Chicago després de la tràgica mort del seu germà. Un cop allà, s’ha de posar al comandament de l’Original Beef of Chicagoland, la botiga d’entrepans de la família.

Aquesta nova etapa és tot un desafiament per a Carmy. Lluny de la comoditat de la cuina, tracta d’adaptar-se el més ràpid possible al fet de dirigir un negoci i a treballar amb el seu nou equip de cuiners. Tot plegat, mentre toreja amb les disputes familiars i amb el drama que ha suposat el suïcidi del seu germà.





Sensacine