«The Act of performing», el concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música de la Seu

Aquest proper dissabte, 20 de juny, a les 19.30 hores, la plaça Joan Sansa serà l’escenari del concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell, sota el títol ‘The Act of performing’. Un any més, es presenta un nou format tant de concert com de posada en escena. Hi haurà diferents ambients d’escenari on les arts seran les protagonistes. La música, la dansa, la pintura i la poesia aniran de la mà fent que l’acte es desenvolupi com una performance.
La música anirà a càrrec de les agrupacions de l’escola. La big band, els tres combos de música moderna, l’orquestra, els cors, el grup d’acordions cromàtics i el grup tradicional i acordions diatònics, és a dir, de la gran majoria de l’alumnat, interpretaran obres dels anys 60 fins als 90 del segle XX.
Les arts plàstiques estaran representades pel grafiter Oriol Garreta (B:K) qui elaborarà un mural durant el concert. La dansa estarà present en diferents moments de la mà de Líquid Dansa. La poesia, com a art literari, acompanyarà algunes de les actuacions que recitaran membres de la companyia Quin Xou Teatre. Els poemes són del poeta barceloní Gabriel Maria Pérez.
Així, aquest concert de final de curs esdevindrà una tarda de trobada i d’unió posant de relleu la importància de les arts i la cultura en la nostra societat.
Un cop més, la direcció de l’EMM vol donar les gràcies per la col·laboració totalment desinteressada de Quin Xou Teatre, així com de Gabriel Maria Pérez, destacant que dos dels poemes han estat escrits expressament per a l’ocasió i, per tant, són inèdits.
Des del centre i l’Ajuntament de la Seu es vol agrair a tota la comunitat educativa i famílies el suport i confiança dipositada, un curs més, en l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus. Aquest agraïment també es vol fer extensible a les àrees de l’Ajuntament amb les que es treballa conjuntament i entitats del municipi amb les que es col·labora, així com a tota la ciutadania que acompanya i hi dona suport.