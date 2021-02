T’expliquem com protegir-te del fred extrem!

Amb el fred hem de tenir especial compte amb la nostra pell, ja que és la principal afectada d’aquest. I el moment de la neteja no serà menys.

En el rostre evitarem escumes, tovalloletes o aigües miscel·lars perquè arrossegues part de la pel·lícula protectora de pell. Pedro Catalá, cosmetòleg, doctor en Farmàcia i fundador de Twelve Beauty, explica que és més recomanable usar bàlsams, cremes i llets netejadores, que són més suaus.

Quan vulguis netejar les teves mans, i més en els temps en els quals ens trobem, intenta sempre usar sabons que no ressequin i que tinguin beneficis ultra nutritius. Quan usem sabons altament astringents, es deshidrata més de pressa la pell.

Protegeix-te del sol

Encara que tinguem la sensació que a l’estiu és quan més hem de protegir-nos del sol, cal no oblidar que la protecció solar és molt important durant tot l’any.

Però, sobretot, cal recordar que la radiació solar en la neu és més alta que a la platja. Això es deu al fet que la neu reflexa en un 80% la radiació dels raigs ultraviolats. Així que en entorns d’alta muntanya o amb neu, cal extremar les precaucions per a protegir-nos de les radiacions solars.

A l’hora de triar filtre solar, és important assegurar-nos que siguin fotoestables, la qual cosa garanteix protecció durant més temps. A més, que sigui resistent a l’aigua, waterproof, ja que evitarà que s’alteri amb la suor o la neu.

Protegir el rostre

La superfície de la pell es «crema» amb el fred extrem, i per això es torna sensible, resseca, amb rojors i, a vegades, asprors. Així mateix, si aquest fred és prolongat també actua en les capes més profundes de la pell, la qual cosa fa que es generin anticossos per a protegir-la de l’atac extern.

Per aquest motiu hem de recórrer a cremes superprotectores i lipídiques que nodreixin en profunditat la pell i li donin una protecció extra. Com explica Paola Gugliotta, doctora en Dermocosmètica i fundadora de Sepai i APoEM, és important que aporti elements grassos essencials per a ajudar a reconstruir la barrera lipídica.

També, el fred extrem pot fer que s’inflamin els nostres ulls, i que això acabi en bosses, ulleres i arrugues. Per això, és essencial aplicar un bon bàlsam labial i un contorn d’ulls diverses vegades al dia, i així protegir-los de l’aire i del sol. Unes ulleres i una bufanda suposen un plus de protecció.

Pensa en la resta del cos

Igual que el fred extrem afecta el rostre, el cos no es queda enrere. És important anar amb diferents capes de roba per a protegir la pell del cos, però així i tot el frec i la fricció fan que pugui acabar danyada. És per això que hem d’hidratar i nodrir bé la pell amb crema corporal.

Això sí, tal com detalla Rubén Rubiales, Farmacéurico i CEO de Lesielle, no serveix la mateixa que usàvem fins ara. Necessitem adaptar-nos al descens de la temperatura i buscar una crema que sigui capaç de mantenir els nivells òptims d’hidratació.

I les mans!

Les mans, juntament amb els llavis, són les zones més afectades pel fred extrem perquè són les que estan en contacte directe amb el fred i l’aire. Quan vagis a sortir, no oblidis usar guants per a evitar que la temperatura de les mans baixi massa, i així protegir-les del vent i el fred. A més, hidrata-les amb cremes per a mans, les teves mans t’ho agrairan!

Per cert, tampoc descuris el teu bàlsam labial. Els llavis ja són fins per si mateix, i el fred extrem i la salinitat de la saliva fan que es ressequin amb molta facilitat. Això provoca esquerdes, llavis tallats i fins a ferides. Es tracta de ser constant per a mantenir els llavis hidratats i sans.

Per bellezactiva.com