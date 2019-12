Els colzes són algunes de les zones del nostre cos que sofreixen més el nostre oblit. La pell es mostra aspra, rugosa i seca i no ens confonguem, els colzes no tenen per què ser lletjos o poc saludables. Com podem aconseguir-ho? No et perdis a continuació els consells i productes que et poden ajudar.

Necessitats i consells per a cuidar-los

La distribució irregular de les glàndules sebàcies provoca que la pell d’aquesta zona es mostri aspra, rugosa i poc saludable. A més, apareixen escates i esquerdes. Com cuidar els colzes?

Alliberar la pell de les cèl·lules mortes i impureses, amb un enèrgic massatge circular. Eliminar les imperfeccions és fonamental perquè la superfície dèrmica es mostri radiant i saludable, i ocorre en el rostre i en zones del cos com els colzes.

Netejar en profunditat els colzes. El primer pas per a qualsevol cura corporal és garantir la correcta higiene, amb diferents cosmètics, que s’adaptin a les necessitats de cada pell.

Hidratació. La falta d’hidratació és una de les circumstàncies que més afecten la pell dels colzes. Per això és indispensable utilitzar cosmètics hidratants.

Garanteix la nutrició dels colzes amb màscares intenses. Els cosmètics amb ingredients nutritius com l’oli de karité són molt recomanables per a combatre la falta de nutrició que pot sofrir per falta d’atenció aquestes zones.

Cinc aliats per als teus colzes

Ureadin Ultra 20 Cream, d’Isdin. Aquesta crema hidratant permet que la pell aspra i rugosa recuperi la seva suavitat, proporcionant una total hidratació. La seva fórmula conté propietats exfoliants que combaten l’aspror.

Cicaplast, de La Roche Posay. El tractament calmant i hidratant està especialment concebut per a les pells més seques i esquerdades, a les quals proporciona alleujament i combat la sensació de tibantor i picor. El cosmètic combina el complex mineral de coure/zinc/manganès -que afavoreix l’estimulació de la reproducció cel·lular – i la madecasosida – que garanteix l’òptima organització cel·lular i aconsegueix una reparació ràpida i eficaç de la pell.

Skin Food Body Butter, de Weleda. Aquesta fórmula rica en olis de llavor de gira-sol i mantega de karité, gràcies a la combinació de plantes curatives, garanteix una nutrició corporal intensiva. Aquest cosmètic deixa la pell plena de suavitat, elasticitat i lluminositat, fonent-se amb la dermis de manera delicada i efectiva. El seu preu: 19,95€.

Aceite de rosa mosqueta enriquecido 100% BIO de Matarrania. Enriquit amb oli d’oliva verge extra ecològic que ha estat extret d’olives verdes que presenten una elevada quantitat de polifenols i àcids grassos essencials perquè han estat recollides de manera primerenca. La seva acció antioxidant contribueix a retardar l’envelliment cutani, combatent els radicals lliures. Proporciona una gran capacitat regeneradora de la rosa mosqueta. El seu preu: 21,80€.

Exfoliante Ultra Rico Cuerpo de Karité, de l’Occitane en Provènce. Eliminar les cèl·lules mortes de la zona dels colzes sense crear una sensació de sequedat és possible amb aquest cosmètic corporal que exfolia. Ho aconsegueix gràcies a la seva base cremosa que combina la manteca de karité, els trossets de peles de nou i oli d’albercoc. Així, la dermis guanya finor, suavitat i hidratació. El seu preu: 26€.