Texas cancel·la l’actuació a l’Andorra Mountain Music per les mesures anticovid britàniques

L’establiment de noves restriccions de mobilitat al Regne Unit ha forçat al grup Texas a replantejar el seu calendari de concerts fora del seu país d’origen i per això, Texas no actuarà a l’Andorra Mountain Music el proper 24 de juliol. El conegut DJ Snake substituirà a la banda escocesa.

Així ho han anunciat avui el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku i el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres.

En concret, el grup Texas s’ha vist obligat a cancel·lar la seva actuació prevista a Andorra pel 24 de juliol perquè el proper 19 de juliol entren en vigor noves regulacions de mobilitat al Regne Unit, a això també se li suma que no tots els membres de la banda comptaven amb la segona dosi de la vacuna. A més, totes les persones que retornen al Regne Unit procedents d’Espanya i França, entre d’altres països, estan obligats a passar una quarantena. En un primer moment es van buscar alternatives perquè Texas pogués viatjar des d´un altre país però això no ha estat possible.

Vista aquesta situació, s’ha optat per substituir Texas per un altre grup. La decisió s’ha pres en les últimes 12 hores i l’artista que actuarà és el popular DJ Snake que, malgrat no oferir el mateix tipus de música que Texas, encaixa dins el concepte genèric de l’Andorra Mountain Music.

DJ Snake és també productor de música trap, electrònica i dance i és especialment conegut per les seves col·laboracions amb artistes de renom internacional com ara Justin Bieber, Selena Gómez i Ozuna, entre d’altres. A més, també ha estat nominat en dues ocasions als premis Grammy.

Logística retorn o bescanvi d’entrades de Texas

Les persones que han adquirit una entrada per assistir al concert inicial de Texas tindran dues opcions. La primera, aprofitar la seva entrada per acudir al concert de DJ Snake presentant l’entrada que havien comprat sense cap sobrecost.

D’altra banda, aquells que sol·licitin el reemborsament de la seva entrada podran fer-ho directament a través del canal on van comprar l’entrada i rebran la devolució íntegra del seu preu incloses les despeses de gestió.

Les entrades pel concert de DJ Snake es posaran a la venda a partir de demà a través de la pàgina web www.visitandorra.com, Ticketmaster i 4Tickets a un preu de 39€ més 4€ de despeses de gestió.

Es manté l’obligació de passar per algun dels dos punts de control sanitari

Tal i com ja es va realitzar amb el concert de dissabte passat amb Bob Sinclar, totes les persones que assisteixin a l’Andorra Mountain Music han d’acudir amb anterioritat a algun dels dos punts de control sanitari que s’han instal·lat, un a la plaça de Braus d’Andorra la Vella i un altre, a l’aparcament del Tarter.

L’horari del punt de control sanitari d’Andorra la Vella és divendres de 18 a 22h i dissabte de 9 a 17 hores. Per la seva part, l’horari de l’aparcament del Tarter és dissabte de 10 a 20 hores.